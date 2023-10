AIDAA * GRANDI CARNIVORI: « IL GOVERNO DÀ IL VIA LIBERA ALLA LEGGE AMMAZZA ORSI E LUPI IN TRENTINO, FAVORE FATTO AGLI AMICI DI SALVINI »

17.27 - venerdì 6 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

La decisione del governo Meloni di non impugnare la legge provinciale della provincia di Trento che prevede di fatto l’abbattimento fino ad otto orsi all’anno per tre anni e di un numero superiore di lupi è un abominio politico in quanto da più parti era stato sottolineata l’incostituzionalità della stessa che viola in più punti le leggi nazionali di tutela della fauna selvatica questo atto del governo Meloni mette in evidenza come si sia voluto fare un favore politico al presidente del Trentino Fugatti del partito di Salvini senza tenere minimamente conto del benessere degli animali e del progetto europeo Life Ursus.

Questa legge che permetterà nel triennio 2024-2026 di uccidere fino a otto orsi all’anno è una sconfitta in primis per gli orsi che potranno essere uccisi con criteri molto più larghi di quelli attualmente in vigore e per tutti gli italiani amanti degli animali e dell’ambiente. Lavoreremo da subito per trovare gli strumenti per combattere questa orribile legge e non ci dimenticheremo della scelta di questo governo che per fare un favore alla Lega ha dato via libera alla legge ammazzaorsi”. Questa la nota stampa dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA dopo la decisione del governo di non impugnare la legge ammazza orsi e lupi della provincia di Trento.