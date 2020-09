MEDIASET – CANALE 5 * “ MELAVERDE “: « IN APERTURA DI PUNTATA HIDDING SI TROVA A LAGNASCO, CONSIDERATA LA CAPITALE DELLA PESCHICOLTURA PIEMONTESE »

La nuova edizione vede confermati in conduzione Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Da domenica 6 settembre, alle ore 11.50, torna su Canale 5 il classico appuntamento con «Melaverde». In conduzione, per la nuova edizione, la coppia Ellen Hidding e Vincenzo Venuto.

In apertura di puntata, Hidding si trova a Lagnasco, considerata la capitale della peschicoltura piemontese, per raccontare la storia dei frutteti locali.

Venuto, invece, si reca nel Parco Regionale delle Orobie bergamasche, una tra le più grandi riserve naturalistiche della Lombardia.