ARCIGAY – TRENTINO * “TRANSGENDER DAY OF REMEMBRANCE“: « GIORNATA DEDICATA AL RICORDO DELLE VITTIME DELL’ODIO TRANSFOBICO (PIAZZA DANTE 20/11 – 18.00) »

13.59 - venerdì 18 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Si svolgerà domenica, con partenza da piazza Dante alle 18, la fiaccolata organizzata da Arcigay del Trentino con altre realtà del territorio per il TDOR – Transgender Day of Remembrance, la giornata che la comunità LGBTI+ dedica ogni anno al ricordo delle vittime dell’odio transfobico.

Il 20 novembre di ogni anno si celebra in oltre venti paesi la Giornata della memoria transgender (Tdor, Transgender Day of Remembrance) in ricordo di tutte le persone trans e non-binarie vittime di crimini d’odio.

La data è simbolica ed è stata scelta in memoria di Rita Hester, una giovane trans afro-americana assassinata nel 1998 a Allston, Massachussetts. Rita Hester era una donna nera e trans di 35 anni. Rita è stata uccisa con venti coltellate, il 28 novembre del 1998. L’omicidio, un chiaro delitto d’odio, è tuttora senza colpevole. Quando i giornali parlarono del suo omicidio si riferirono a lei al maschile, secondo un’orrenda pratica transfobica che perdura ancora oggi.

Tra gennaio 2008 e settembre 2021, oltre 4.000 persone trans sono state uccise in 80 paesi (dati TGEU – Transgender Europe). Le persone migranti costituiscono un numero elevato di omicidi in Europa. E, fra quelli denunciati, il 58% riguardano donne sexworker.

Per celebrare anche nella nostra regione questa ricorrenza, Arcigay del Trentino, con tante realtà del territorio, organizza per domenica 20 novembre una fiaccolata per le strade di Trento. Il corteo partirà da piazza Dante, con il concentramento alle 17.45 e la partenza prevista per le 18. All’arrivo, in piazza D’Arogno, interventi di persone trans e di rappresentanti delle realtà che aderiscono alla giornata e alla fiaccolata.

Tutte, tutti e tuttu sono invitati a portare con sé una candela, preferibilmente di uno dei colori della bandiera trans, rosa, bianco e azzurro.

Eris Ferrari, delegata di Arcigay del Trentino per i diritti delle persone trans: «Da diversi anni l’Italia detiene il triste primato in Europa per il numero di persone trans uccise o che si sono suicidate per la transfobia. Solo nel 2022, contiamo una morte violenta per cause sconosciute, tre suicidi, e, se confermato dagli inquirenti, tre omicidi a sfondo transfobico. Questa è una strage infinita e impunita che non risparmia nessun paese nel mondo. Purtroppo i numeri – quelli ufficiali, perché il sommerso è molto maggiore – sono tragicamente in aumento. Ma l’opinione pubblica e soprattutto i politici stanno girando il viso da un’altra parte».

Saranno in piazza con Arcigay: AGEDO Trentino, ANPI del Trentino, Centaurus Arcigay Alto Adige, CGIL del Trentino, Collettivo transfemminista queer Trento, Famiglie Arcobaleno del Trentino Alto Adige, Forum Trentino per la Pace e i diritti Umani, Rete ELGBTQI* Trentino Alto Adige Südtirol, UDU Trento, UIL del Trentino.