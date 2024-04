“COORDINAMENTO DA-RIA” * FEMMINILE SOVRAESTESO: « UNIVERSITÀ TRENTO, SIAMO LONTANE DAGLI STEREOTIPI CHE CI VORREBBERO VITTIME E IN OPPOSIZIONE AL GENERE MASCHILE »

08.48 - giovedì 4 aprile 2024

Di seguito una breve nota del Coordinamento DAria in merito alla decisione dell’Università di Trento di adottare il femminile sovraesteso.

Il nostro è un coordinamento tutto al femminile che propone un’immagine di donna identitaria, protagonista attiva della società e lontana dagli stereotipi che ci vorrebbero vittime e in opposizione al genere maschile, promuovendo la più armoniosa complementarietà tra i sessi.

Femminile sovraesteso all’università di Trento, Coordinamento DAria: Unitn, gli eroi di cui non avevamo bisogno.

All’Università di Trento verrà introdotto il femminile sovraesteso, ovvero la declinazione al genere femminile di tutti i ruoli e cariche, anche se ad occuparli è un uomo.

“Uno strumento dell’ateneo per aprire le aule all’inclusività e combattere la differenza di genere? Macche’, una trovata completamente inutile, che rappresenta una nuova forma di esclusione del genere maschile – queste le parole in nota del coordinamento DAria”.

“Il nostro coordinamento rivendica la bellezza della complementarietà tra i sessi riconoscendo ad ognuno dei due valori distinti – continua la nota – e riteniamo che l’azione dell’ateneo non rappresenti altro che una storpiatura alla lingua italiana che lede immotivatamente il diritto degli uomini ad essere chiamati con appellativi maschili e che non aiuta di certo le donne nelle battaglie che con sacrificio combattono, come quello di sentirsi sicure in città”.

“Mentre il numero di ragazze aumenta nei centri antiviolenza del Trentino e una studentessa su tre dichiara di non sentirsi sicura ad uscire in città, i nostri super eroi indossano il mantello per combattere contro problemi inesistenti con il solo scopo di fare l’occhiolino al linguaggio del politicamente corretto e alle derive neofemministe che mai hanno avuto a cuore i veri problemi e diritti che le donne rivendicano”.

UniTn non ti abbiamo mai ringraziato per averci aiutate con i reali problemi che le studentesse affrontano in città, e (pare) non dovremo mai farlo.