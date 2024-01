APT ALPE CIMBRA (TN) * “PROGETTO EMMA – SCI PER TUTTI”: « UN PERCORSO ESPERIENZIALE SUGLI SCI, CON DISABILITÀ PSICHICA »

11.52 - giovedì 11 gennaio 2024

Alpe Cimbra (Tn): Alpe Cimbra per tutti Scendono in pista SkiGast, il Progetto Emma e tanti eventi inclusivi. Martedì 9 gennaio 2024 ha avuto inizio la nona edizione del “Progetto Emma – sci per tutti”. Un progetto che vede coinvolti 17 bambini/e e ragazzi/e, tra i 9 e i 19 anni, con disabilità psichica in un percorso esperienziale sugli sci, realizzato grazie alla sinergia tra l’Associazione “La libellula e il giunco – Aps”, il Club Alpino. EDELWEISS e la scuola Sci Scie di Passione, a Passo Coe, Folgaria. I giovani, divisi in 3 gruppi, per 8 giornate ciascuno da gennaio a marzo potranno vivere esperienze ed emozioni che solo la montagna sa offrire, con il supporto di un’equipe multidisciplinare formata da 1 psicologa, 1 neuropsicomotricista, 2 educatrici, 5 maestri di sci, 2 accompagnatori e che culminerà in una giornata finale giovedì 14 marzo 2024, durante la quale i gruppi verranno riuniti e potranno mostrare a famiglie ed amici le loro abilità e celebrare insieme l’inclusione attraverso lo sport.

Il Progetto Emma però non si limita allo sci ma permette a ragazzi e ragazze coinvolti/e di sviluppare e rinforzare le autonomie personali pratiche ed emotive, di rinforzare le competenze relazionali attraverso esperienze di socializzazione che si snodano lungo tutta la giornata (dalle 8.00 alle 16.30), scandita dai diversi momenti: transfert in pulmini, ristoro in baita, vestizione e utilizzo delle attrezzature, lezione di sci, pranzo condiviso e momenti di gioco ed esplorazione dell’ambiente montano.

In questi anni abbiamo potuto sperimentare l’accoglienza, la sensibilità, l’apertura all’inclusione e il supporto di Alpe Cimbra, del personale degli impianti di risalita e di Osteria Coe che è diventata un pò casa per i ragazzi e le ragazze coinvolti/e e il team.

Riassumendo 17 ragazzi/e, 24 giornate sulla neve, un evento finale per celebrare e condividere i risultati e le emozioni che questa nona edizione del Progetto Emma saprà regalarci. Per la 7° volta dal 2017, G.a.s.t. onlus (giochiamo anche se triboliamo) salirà dal 16 al 20 gennaio 2024 con gli allievi le famiglie e gli operatori per l’appuntamento ormai classico di SKIGAST sull’ alpe cimbra per 5 giorni di sci sull’Alpe Cimbra

Skigast è un progetto finalizzato a creare presupposti per l’inclusione sociale di allievi con disabilità e delle loro famiglie attraverso attività sulla neve in particolare attraverso la pratica dello sci alpino. Grazie a n. 3 ausili Dualski, guidati da piloti Dualski Brevettati Tessier e maestri di sci, sono possibili fantastiche discese anche per allievi con disabilità fisica.

L’accoglienza delle strutture e degli operatori turistici, il feeling e la collaborazione che sono diventati una vera amicizia con la Scuola di Sci S cie di Passione hanno fatto diventare l’appuntamento di gennaio un appuntamento super atteso.

Il gruppo alloggerà come consuetudine presso l’hotel Villagio Nevada a Costa e il mattino salirà a passo Coe per le attività

sci. Giacomo Cibelli presidente di G.a.s.t onlus afferma che “questo è da anni un appuntamento molto importante della nostra

programmazione, direi imperdibile! Le famiglie rispondono sempre numerose e felici di poter cogliere numerosi aspetti di una vacanza come questa.

Si affidano e riconoscono gli operatori g.a.s.t. e i maestri di Scie come affidabili ed esperti e consentono tutti di praticare le attività sportive sulla neve con la necessaria cura e attenzione; e loro si affidano con fiducia. Per molte delle nostre famiglie all’inizio lo sci era unacosa “distante” , prima vedevano altre esigenze, necessità più immediate; la scuola (che non Va! ) la neuropsichiatria (le lotte!) , insomma i problemi ditutti i giorni…..,ma poi passo dopo passo,

esperienza dopo esperienza , quelle indoor, quelle outdoor, la fiducia che si costruiva anche quelle un pò più “ardite” come puo apparire lo sci hanno

coinvolto numeri sempre maggiori. Eeventi come questo sono estremamente importanti, le famiglie trovano importanti momenti di

confronto e benessere, permettono di“Allargare l’orizzonte” e come ha detto la sorella di Arturo di “ pensar in grande”.,

G.A.S.T. ONLUS (Giochiamo Anche Se Triboliamo) nasce nel 2008; è una realtà impegnata sul territorio e opera nel campo della delle attività motorie di base e di avviamento allo sport esclusivamente nei confronti di persone diversamente abili, persone più fragili e che più di altre hanno assoluta necessità di attenzioni e competenze.

Da 15 anni g.a.s.t. offre sul territorio, non solo provinciale, opportunità motorie a persone con disabilità congenita o acquisita.

Le nostre attività si basano su un presupposto importante e imprescindibile: l’attività motoria-sportiva è uno strumento fondamentale di apprendimento, di sviluppo di competenze e di ri-conquista di autonomie che agiscono a ampio raggio sul benessere psicofisico della persona e della sua famiglia, a sostegno di una reale azione di integrazione sociale per chi ha più difficoltà a trovare proposte motorio-sportivo adeguate e fruibili.

I nostri percorsi sono individuali o a piccoli gruppi, con assoluta attenzione e professionalità da parte di istruttori formati e laureati in scienze motorie, con formazione specifica su attività motoria e disabilità.

Le nostre attività sono articolate in macro-sezioni progettuali, che garantiscono motricità e sport a oltre 450 persone con disabilità ogni anno. Quest’anno il gruppo sarà formato da oltre 80 persone, tra cui 20 tra ragazzi e bambini con disabilità diverse, 8 operatori G.a.s.t onlus tra cui insegnanti laureati scienze motorie , maestri di scie e altri operatori volontari.

In oltre quest’anno grazie alla importante collaborazione tra G.a.s.t. onlus e il Department of Kinesiology California State University della città di Chico saranno presenti 6 studenti della università californiana (3° edizione di questo progetto di scambio, il primo stage invernale) accompagnati dalla prof.ssa responsabile dott.ssa Carli Ross, Responsabile del dipartimento di educazione fisica adattata dell’ università di Chito State. ( e i ragazzi californiani sono entusiasti di venire all’ Alpe Cimbra!!!). A conclusione Sabato 20… la Gara!!!

Altri gli eventi che troveranno ospitalità durante l’inverno sull’Alpe Cimbra a conferma dell’impegno decennale della località alpina per dare a tutti la possibilità di praticare lo sport in montagna e rendere ancora più significativo il riconoscimento ottenuto di Comunità Europea dello Sport 2025.

Ski tour free rider event dal 22 al 25 gennaio 2024 un bellissimo evento che fa tappa fissa sulle nevi di Folgaria. 10 Tappe nelle principali località sciistiche. Monosci, Dualski by Tessier e che sarà ospitato al Muu Village. Lo ski tour Free Rider è impegnato nella costante

ricerca di nuove soluzioni tecnologiche e c a sviluppare la tecnica d’insegnamento per migliorare e semplificare sempre di più l’apprendimento della pratica dello sci…. Se sognare un po’ è pericoloso, il rimedio non è sognare di meno ma sognare di più, sognare tutto il tempo.

Dal 27 gennaio al 3 febbraio 2024, Folgaria sarà la sede degli SPECIAL OLYMPICS GREAT BRITAIN e riunirà quasi 80 atleti con disabilità intellettiva provenienti da Inghilterra, Scozia e Galles per competere nello sci alpino, nel pattinaggio di figura, e non solo

L’evento qualificherà i migliori atleti per rappresentare il Team Special Olympics Great Britain ai prossimi Giochi invernali mondiali ‘Special Olympics’ che si terranno a Torino nel 2025. Under Ice il 27-28 gennaio 2024 39esima edizione del ben noto Under Ice, lo Stage d’immersione sotto i ghiacci, organizzato dall’Associazione Nazionale Istruttori Subacquei – ANIS. in questa edizione vedrà cimentarsi nelle immersioni anche circa dieci ragazzi non vedenti dell’Associazione Albatros –

Progetto Paolo Pinto.Una tappa speciale del “Rossignol X Color Tour” quella che dipingerà le piste di Folgaria sabato 16 e domenica 17 marzo. Protagonisti del weekend saranno infatti i bambini e i ragazzi della Onlus veronese Continuando a Crescere, che in collaborazione con “I Bambinidelle Fate” si occupa di attività di inclusione per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Il divertimento vince sempre, anche sulla disabilità”. Il bianco che è il colore della neve rende tutto più dolce e sereno, smussa le imprecisioni e rende tutto indistinguibile. I colori della X Color porteranno un messaggio di felicità e di allegria a Tutti!”.

Il 3 marzo scende in pista l’evento ludico ATTENTI AL LUPO che per il primo anno e per la tappa di Folgaria diventerà inclusivo dando a tutti i bambini la possibilità di partecipare ad un bellissimo evento nel quale GIOCO.. MI DIVERTO.. IMPARO con gli animali del bosco.

A fine marzo ritorna l’incontro annuale delle famiglie di ragazzi affetti dalla sindrome del cri du chat. Scopo dell’iniziativa dimostrare ai

ragazzi e alle loro famiglie che è possibile praticare sci e snow-board anche se portatori di grave disabilità psicomotoria. Una malattia genetica molto rara, originata, al momento del concepimento, dalla perdita di un frammento cromosomico che determina un grave ritardo nello sviluppo mentale e del linguaggio. L’evento sarà ospitato all’hotel Vittoria di Folgaria una delle strutture accessibili della località.

Un calendario che dimostra come l’Alpe Cimbra confermi il suo impegno per l’inclusività questo grazie all’impegno della Scuola Scie di Passione, della Polisportiva Alpe Cimbra, delle associazioni e degli organizzatori di eventi sportivi e ludici, oltre che della Skiarea Alpe Cimbra e dei Comuni dell’Alpe Cimbra