CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * PRIMO MAGGIO: « CASTELLI PROVINCIALI APERTI DALLE ORE 10.00 ALLE 18.00 »

Primo maggio | Castelli provinciali aperti dalle ore 10 alle 18. Casteldì sera: il Castello del Buonconsiglio si apre alla città anche nelle serate di venerdì. Venerdì 3 maggio il Castello del Buonconsiglio è aperto fino alle 21:00! Per l’occasione è aperta la Caffetteria del Museo, la mostra “Con Spada e Croce. Longobardi a Civezzano” ed è possibile partecipare alle visite animate alla mostra “Museo Anno Zero. Opere recuperate 1923 – 2023”.

L’appuntamento esclusivo:

Alle ore 18, per un piccolo gruppo di visitatori è possibile accedere, in via straordinaria, in una Sala all’ultimo piano di Castelvecchio (antico granaio). Prenotazione obbligatoria e vincolante

Visite animate alla mostra Museo Anno Zero. Ultimi giorni di mostra e ultimo appuntamento con le visite animate venerdì 3 maggio, ore 18:30 e ore 20:45.

Un modo originale di raccontare, attraverso il teatro, la storia e le imprese di Giuseppe Gerola.

A cura dell’associazione Il Funambolo

acquisto online del biglietto

Altri appuntamenti al Castello del Buonconsiglio

Podcast “Gerola – una vita per la storia”

“Gerola – una vita per la storia” è un podcast biografico sulla vita di Giuseppe Gerola, fondatore del museo Castello del Buonconsiglio.

Sono uscite le ultime due puntate del podcast! Ascoltale su Spotify o sulle tue piattaforme preferite

Educatore museale in mostra “Museo Anno Zero”

Ultimo finse settimana con la mostra Museo Anno Zero! Sabato 4 maggio, dalle ore 14:00 alle ore 17:00, presenza di un educatore museale per fornire informazioni alla mostra e alle ore 15:00 visita guidata

Visita guidata al Castello del Buonconsiglio

Domenica 5 maggio, ore 10:30, visita guidata per espolorare e consocere il Castello

Attività per famiglie “Pittura ad Ago”

Domenica 5 maggio, ore 15:00

Elaborati fiori colorati, frutti e foglie dipinti ad ago sul sontuoso parato esposto nella mostra ‘Museo Anno Zero’ ispirano un laboratorio dove grandi e piccini potranno creare originali lavori ricamati su carta

“Ti presento l’opera”

Mercoledì 8 maggio, torna l’atteso appuntamento con “Ti presento l’opera”

Caterina Cropelli in concerto

Venerdì 10 ore 20:45, la cantautrice trentina Caterina Cropelli in concerto al Castello del Buonconsiglio. Aquista il tuo biglietto