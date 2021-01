UILTRASPORTI TRENTINO * PONTE CAFFARO: PETROLLI, « TRAGEDIA IMMINENTE, GLI AUTISTI DELLE CORRIERE CHE TRANSITANO SU QUEL TRATTO NON DORMONO SOGNI TRANQUILLI »

Tragedia imminente, gli autisti delle corriere sono preoccupati. Sono anni che viene sollecitata la chiusura del ponte sul fiume Caffaro, il ponte che collega la sponda Trentina con quella di Brescia, tra Lodron e Ponte Caffaro del comune di Bagolino. Gli autisti delle corriere che transitano su quel pezzo non dormono sogni tranquilli. Tutt’altro, anche se le corriere non transitano a pieno carico il mezzo pesante potrebbe sfondare e spezzare in due il ponte di ferro datato 1906, si sta sciogliendo come neve al sole. Noi di Uiltrasporti siamo pronti nel bloccare il transito delle corriere per salvaguardare gli autisti ed anche i loro passeggeri. Non ci interessa di chi è la responsabilità e la competenza di questo ponte degradato, sappiamo però che qualcuno può impedire il transito dei mezzi ed evitare tragedie assurde.

*

Nicola Petrolli

Segretario Uiltrasporti