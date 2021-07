CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA * “ TEATRO CAPOVOLTO “: « ARRIVANO LE SONORITÀ JAZZ DI GIOVANNI GUIDI CON “ OJOS DE GATO ”, GIOVEDÌ 15 LUGLIO A TRENTO IN PIAZZA BATTISTI (ORE 21.30) »

Il palco del Teatro Capovolto è pronto ad ospitare il primo appuntamento dell’estate in musica del Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento.

Giovedì 15 luglio, alle ore 21.30, il Teatro Sociale, eccezionalmente rivolto verso Piazza Cesare Battisti, accoglierà le sonorità jazz del pianista Giovanni Guidi e della sua superband in una serata omaggio a Gato Barbieri, indimenticato sassofonista e compositore argentino. Il concerto inaugura una serie di sei appuntamenti estivi musicali curati da Enrico Bettinello, nuovo consulente musicale del Centro S. Chiara.

A oltre 40 anni dalla pubblicazione di The Third World, che molti considerano uno dei primi esempi dell’incontro tra Jazz e World Music, nella serata di giovedì 15 luglio il pianista Giovanni Guidi omaggerà il grande sassofonista argentino Gato Barbieri con un ensemble internazionale inedito e strabiliante. L’appuntamento di Trento rappresenta la prima tappa del tour di Giovanni Guidi, “Ojos de Gato”.

James Brandon Lewis (sax tenore), Brandon Lopez (contrabbasso) e Chad Taylor (batteria, mbira), nomi di spicco della scena newyorkese, affiancheranno Guidi, il trombonista Gianluca Petrella e il percussionista Simone Padovani in questo progetto che celebra un mito come Gato Barbieri, autore della celebre colonna sonora di Ultimo Tango a Parigi.

*

Giovanni Guidi

Giovanni Guidi è uno dei pianisti più creativi in Europa oggi. Suonando con un proprio approccio, fortemente lirico, trae ispirazioni dal jazz contemporaneo e dal free e oltre a comporre il suo materiale, ha un orecchio selettivo nei confronti dei brani eseguiti dal suo ensemble. Nato a Foligno nel 1985, Guidi ha esordito sui palchi internazionali nelle formazioni guidate da Enrico Rava, che lo ha invitato nella sua band dopo averlo ascoltato suonare in un corso di Siena Jazz, rimanendo colpito dall’intensità del giovane pianista, allora diciasettenne. Guidi è al fianco del trombettista negli album ECM Tribe e Rava On The Dance Floor. Oltre alle registrazioni con il suo trio, insieme a Thomas Morgan e João Lobo, il pianista può essere ascoltato anche nell’album Ida Lupino, con Gianluca Petrella, Gerald Cleaver e Louis Sclavis, votato Album di Jazz Italiano dell’anno dalla rivista Musica Jazz.

Info e biglietti

Per quanto riguarda le modalità di ingresso, si ricorda che l’accesso alla platea di Piazza Cesare Battisti sarà contingentato, a garanzia del numero massimo di posti disponibili, e avverrà nel rispetto delle attuali norme sanitarie e dei protocolli Covid-19 (rilevazione della temperatura, igienizzazione delle mani, obbligo di mascherina e distanziamento sociale).

L’accesso avverrà a pagamento (biglietti al costo unico di 10 euro), previo acquisto del titolo sul sito www.primiallaprima.it (fino all’inizio dell’evento) o presso le Casse del Teatro Auditorium nel seguente orario: lun-sab 16-19.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it