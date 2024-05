“NUTRI IL TUO FUTURO“ * ALIMENTAZIONE: « SEMINARIO GRATUITO CON IL DOTTOR PIZZININI, A TRENTO – ASSOCIAZIONE ARTIGIANI IL 2 MAGGIO (20.00) »

08.46 - mercoledì 1 maggio 2024

“Nutri il tuo futuro: segreti per una vita piena di salute e vitalità” con relatore il dottor Michele Pizzinini, in programma il 2 maggio con inizio alle ore 20:00 all’Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Trento. Scelte alimentari, benessere e aspettativa di vita. Giovedì 2 maggio a Trento il seminario gratuito con il dottor Pizzinini.

Le scelte che una persona compie a tavola possono influenzare il suo futuro. L’alimentazione è, infatti, un elemento centrale per il benessere personale e ha quindi un impatto anche sulla salute e sull’aspettativa di vita. Se ne parlerà nel seminario “Nutri il tuo futuro: segreti per una vita piena di salute e vitalità”. L’incontro, a ingresso gratuito, sarà tenuto da Michele Pizzinini, medico chirurgo specialista in scienza dell’alimentazione e in diabetologia e malattie del ricambio, autore di: “La guida alimentare dello sportivo”, “La salute comincia a tavola”, “Lunedì mi metto a dieta” e “Vivere a lungo in salute”.

L’appuntamento è per giovedì 2 maggio a Trento, nella sede dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia autonoma di Trento (Via Brennero 182, Trento). L’inizio è previsto per le ore 20:00.

Nel corso dell’incontro sarà ripercorsa la storia dell’alimentazione, attraverso le tappe che hanno plasmato il rapporto con il cibo nel corso dei secoli, fino ai giorni nostri. Particolare attenzione sarà poi dedicata alla relazione tra le scelte alimentari, il benessere e longevità. Dal funzionamento del metabolismo al controllo della glicemia, saranno esaminate le principali malattie croniche legate all’alimentazione – tra cui il diabete, l’obesità e le dislipidemie – e saranno dati consigli pratici per avere un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano. Sarà infine posta attenzione sul ruolo dell’attività fisica, con spunti concreti per tenersi in forma a tutte le età.

L’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione.

L’evento è promosso da Laura Dallatina, Beauty Coach. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a laura@lauradallatina.it.