CORTE COSTITUZIONALE * NORME IMPUGNATE: « MISURE SUPERAMENTO PRECARIATO / SANITÀ PUBBLICA / ARTT. 9, C. 1°, LETT. C), E 18, C. 9°, DELLA LEGGE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 06/08/2020 N. 6 »

14:26 - 20/01/2022

Deposito del 20-01-2022 (dalla 9 alla 15)

S.9/2022 del 11/11/2021

Udienza Pubblica del 09/11/2021, Presidente CORAGGIO, Redattore PROSPERETTI

Norme impugnate: Artt. 9, c. 1°, lett. c), e 18, c. 9°, della legge della Provincia autonoma di Trento 06/08/2020 n. 6.

Oggetto: Impiego pubblico – Norme della Provincia autonoma di Trento – Modificazioni dell’art. 12 della legge provinciale n. 15 del 2018, recante misure per il superamento del precariato – Previsione che, fino al 31 dicembre 2022, il personale assunto con contratti di lavoro flessibile può rientrare nella riserva di posti destinata al personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.

Sanità pubblica – Dirigenza sanitaria – Modificazioni della legge provinciale n. 16 del 2010 – Nomina dei direttori per ogni articolazione organizzativa fondamentale – Requisiti – Esperienza almeno triennale di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, in posizione dirigenziale.

Dispositivo: illegittimità costituzionale – cessata materia del contendere

Atti decisi: ric. 92/2020

LINK