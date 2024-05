ORDINE ARCHITETTI PPC – PROVINCIA DI TRENTO * TRENTO FILM FESTIVAL: PICCOLROAZ, «“PROGETTARE IN ALTA QUOTA”, I RIFUGI NON RAPPRESENTANO UN QUALSIASI EDIFICIO »

15.12 - mercoledì 1 maggio 2024

Le particolari sfide progettuali nella realizzazione dei Rifugi alpini fra esigenze dei gestori, necessità di accoglienza e valorizzazione delle strutture e della cornice naturale che le accoglie. Se n’è parlato ieri pomeriggio, presso la sede della SAT, nell’ambito del Trento Film Festival all’incontro intitolato “Progettare in alta quota – interni con vista”. L’evento, particolarmente seguito dal pubblico in presenza e online, è stato promosso da Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento e Circolo trentino per l’architettura contemporanea, con la collaborazione di SAT Società degli Alpinisti Tridentini APS, TSM – Accademia della montagna e Fondazione Dolomiti Unesco.

Forme, funzionalità e valori del Rifugio alpino sono stati analizzati nei diversi interventi moderati da Luca Gibello, dell’Associazione Cantieri d’alta quota. Ha introdotto i lavori Davide Fusari, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento.

Rifugi la cui funzione, come ha sottolineato Roberto Dini, docente del Politecnico di Torino, si è evoluta dalla dimensione meramente “protettiva” diventando un elemento di valorizzazione della cornice naturale che li accoglie; strutture che, con la loro architettura e il loro servizio, segnano il paesaggio, definendo luoghi di accoglienza e riparo.

Sullo sfondo, come sottolineato negli interventi di Angelo Longo di Trentino School of Management e Mara Nemela della Fondazione Dolomiti Unesco, le esigenze dei gestori di fronte a un’utenza in crescita e alle trasformazioni ambientali e il ruolo dei Rifugi come “osservatori” del patrimonio alpino. Importante, è stato detto, è trovare un punto di equilibrio fra la sempre più consistente presenza antropica, con le nuove esigenze che comporta, e la dimensione (non solo fisica) del Rifugio e la sua funzione, senza per questo cadere in visioni stereotipate di questi luoghi di accoglienza. La riflessione alla SAT si è conclusa con l’analisi di diverse progettazioni sul territorio regionale e dei concorsi di progettazione SAT, con i contributi di Alberto Winterle di TurrisBabel, Andrea Fregoni e Roberto Pauro di Area Architetti Associati, Lukas Tammerle di Senoner Tammerle Architekten e Anna Facchini, già presidente della SAT.

“Con questo evento – afferma Marco Piccolroaz, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento – si è chiuso il ciclo di incontri ‘Progettare in alta quota’. Si tratta di un’iniziativa sulla quale abbiamo investito particolari energie e alla quale teniamo molto, poiché questa tematica fa parte del nostro DNA in un territorio, quello trentino, in cui i rifugi non rappresentano un qualsiasi edificio. Siamo consapevoli del nostro ruolo che non è solo tecnico, ma anche di interpretazione dei cambiamenti di fruizione di questi edifici, che rappresentano fra l’altro una sfida rispetto agli scenari futuri di approccio alla montagna. Abbiamo fortemente voluto quindi, con questi incontri, portare riflessioni e spunti diversi in un dialogo con numerosi ‘attori’ di grande valore.”

A partecipare anche Anna Facchini, già presidente SAT, che ha evidenziato l’importanza della progettazione funzionale degli spazi dei rifugi definendoli “le nostre case alte”.

“È molto importante – ha detto Facchini – proporre una riflessione all’interno del Trento Film Festival in merito ai rifugi. La SAT è proprietaria di 35 rifugi e ha avviato da anni una proficua collaborazione con l’Ordine degli Architetti e con l’Ordine degli Ingegneri finalizzata a ottimizzare i processi di progettazione dei rifugi delle nostre ‘case in quota’. In particolare, con questo incontro abbiamo posto una riflessione su che cosa significhi progettare gli interni. Serve ragionare non solo sulle linee architettoniche, su quello che vediamo dall’esterno, ma anche proporre dei percorsi, degli spazi all’interno dei rifugi, finalizzati ad assicurare funzionalità per chi ci lavora, per chi ci vive e soprattutto per gli ospiti che scelgono di pernottare o semplicemente fermarsi in un rifugio per una qualche ora di sosta.”

L’evento è stato promosso da Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento e Circolo trentino per l’architettura contemporanea, con la collaborazione di SAT Società degli Alpinisti Tridentini APS, TSM-Accademia della montagna, Fondazione Dolomiti Unesco, con il patrocinio di Provincia autonoma di Trento, Associazione dei Rifugi Trentini, Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, Collegio delle Guide Alpine del Trentino, AAA Associazione Architetti Arco Alpino e con il coordinamento scientifico IAM – Istituto di Architettura Montana, Politecnico di Torino, Associazione Cantieri d’alta quota.

Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento