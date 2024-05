CUB TRENTO * DIFENDIAMO LA SCUOLA DELL’INFANZIA: « PER RIBADIRE LA CONTRARIETÀ AL PROLUNGAMENTO DI LUGLIO, PRESIDIO IN PIAZZA DANTE (7/5 – 15.00) »

16.44 - lunedì 6 maggio 2024

Il presidio organizzato dalle insegnanti della scuola dell’infanzia della CUB Trento per domani 7 maggio in occasione del consiglio Provinciale per ribadire la contrarietà al prolungamento di luglio in quanto sono possibili delle alternative che vadano incontro agli interessi del bambino e non solo a quanto previsto dall’agenda 2030.

CUB Trento e le insegnanti della scuola dell’infanzia propongono: Un’alternativa valida per il mese di luglio, con attività ludiche e socializzanti che diano al bambino la possibilità di vivere esperienze al di fuori delle attività didattiche e nello stesso tempo andare incontro ai bisogni delle famiglie.

Affrontare le criticità emerse nell’organizzazione delle sostituzioni (10 ore di resa) e reclutamento di personale non formato.

La scuola dell’infanzia rimanga il primo gradino del sistema educativo d’istruzione e formazione (vedi orientamenti provinciali)!

Sanare la contrapposizione venutasi a creare negli ultimi anni tra insegnanti e famiglie.

È fondamentale difendere professionalità e dignità delle insegnanti e di tutti i lavoratori della scuola. Ci troviamo in piazza Dante, durante i lavori del consiglio provinciale, per confrontarci e far sentire la nostra voce.