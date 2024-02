SMI TRENTINO * SANITÀ: « REPLICA A CONSIGLIERE ZANELLA, STUCCHEVOLI LE SUE CONSIDERAZIONI PESSIMISTICHE SULL’ORGANIZZAZIONE TRENTINA »

19.19 - giovedì 22 febbraio 2024

In riferimento alle dichiarazioni a mezzo stampa sulla sanità trentina da parte del consigliere Zanella, troviamo stucchevole queste considerazioni pessimistiche sulla nostra sanità, in cui si vede il bicchiere sempre mezzo vuoto. Gli stati generali della sanità sono diventati ultimamente uno spot frequente. Gli ultimi ad essere indetti sono stati in giugno dell’anno scorso ad opera del Consigliere Cia! Prendiamo invece ad esempio il tiro al bersaglio ad un Assessore che non è più in Sanità, ma che alla sanità territoriale ha dato molto, almeno per quanto ci riguarda come convenzionati del servizio pubblico.

La traiettoria è stata corretta eccome! Mentre quello attuale non lo si può giudicare certo dall’età ma da quanto farà da qui ai prossimi cinque anni…come tutti gli altri Assessori alla sanità.

Concordiamo solo su un punto con Zanella:quello riguardante la programmazione errata. Effettivamente è stata sbagliata da 15 a 5 anni fa.Nonostante i nostri accorati appelli al Dipartimento sanità di allora, consci, come Commissari Enpam, che la curva degli abbandoni sarebbe esplosa nel 2020 e successivi.L’unica che ci ha ascoltati è stata l’Assessore Segnana, tanto che il numero dei medici formandi alla Scuola di Formazione Specifica di medicina generale è passata dai precedenti miseri posti agli attuali 40.Purtroppo il dato di allora ha fatto si che oggi, alla Scuola, ci siano solo 21 iscritti.

Piu della metà di questi formandi sono destinati ad andarsene in tempi brevi, se rimarrà la norma contrattuale di un mese fa, che obbliga tutti loro, nel 2025, a ridursi a fare gli operatori sanitari a 38 ore settimanali nelle Case di Comunità, senza neppure la dipendenza degli infermieri aziendali.Urge per Smi, maggiormente rappresentativo in Provincia correre a difendere anche loro.

L’attrattività non si fa neppure togliendo ai medici specialisti ambulatoriali interni trentini, o ai medici di medicina generale, la quota di ponderazione che solo oggi, dal 2010, Apss si accorge di aver sbagliato ad elargire ai convenzionati.Non arriverà piu nessuno in Trentino, con buona pace degli infermieri di comunità che stiamo implementando in Agenas. Per la qual cosa, bisogna aspettare quelle decisioni prima di parlare del personale di cui non si conosce ancora nulla. Men che meno del territorio.

Per il resto, se ci è permesso, spieghiamo al Consigliere Zanella che per parlare di Pnrr, di numeri sul territorio, di mancanza di operatori, eccetera, dovrebbe discuterne, in Conferenza Stato Regioni, in Commissione Sanità, in Parlamento, in Corte dei Conti, nelle sedi istituzionali nazionali che si stanno occupando, con leggi statali, dei gettonisti, degli infermieri di comunità, dei medici dirigenti, dei medici convenzionati, di tutto il personale delle Asl di tutta Italia per mettere insieme Case di Comunità, Cot, Ospedali di Comunità.La nostra attuale realtà sanitaria.

Gli ultimi, già nelle disponibilità di una accorta Provincia di Trento, rispetto alla Lombardia, in cui hanno tagliato nastri sul nulla.

Soprattutto: si studi la documentazione di Agenas, l’organismo tecnico del Governo Italiano per il Dm77 e la Missione 6 del Pnrr. Laddove collabora anche un trentino per le Case di Comunità hub che, possiamo garantire, in Trentino, si stanno implementando come vuole il nostro Governo provinciale..Anche per tutto quanto riguarda la telemedicina, piuttosto che la intelligenza artificiale.

E le possibilità che ci saranno nell’abbattimento delle liste d’attesa, dell’annullamento dei Rao nei confronti dei fragili, delle patologie croniche tutte, degli anziani sopra il 65 anni.

Dr.Nicola Paoli

Segretario Smi Trentino