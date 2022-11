ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI DI TRENTO E ROVERETO * CONVEGNO ” ECCELLENZE NORD EST, LE IMPRESE PIÙ DINAMICHE DEL TRENTINO “: « LE PERFORMANCE DI 6 MILA SOCIETÀ DI CAPITALI »

A seguire vi è stato il focus sulla sinergia tra transizione green e digitale, alla tavola rotonda moderata dal giornalista Simone Casalini, in cui imprenditori, economisti, scienziati e professionisti si sono confrontati sullo stato dell’economia trentina e su come l’innovazione e la sostenibilità rappresentino un tandem per la crescita delle imprese, con gli interventi di Raffaella Ferrai presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto; Fausto Manzana presidente Confindustria Trento; Ericka Costa docente di contabilità, bilancio e principi contabili e di misurazione e rendicontazione sociale Università degli Studi di Trento: Matteo Gerosa responsabile project management group Fondazione Bruno Kessler; ed Ettore Battaiola vice direttore crediti Cassa Centrale Banca.

Un appuntamento arricchito dal case history di Oreste Bottaro amministratore Unico di Innova S.r.l. e dall’intervento di Fabrizio Conforti responsabile stabilimento A.V.N. Consorzio Melinda SCA Consorzio Melinda SCA che, intervistati da Simone Casalini, hanno raccontato le proprie esperienze di impresa, ricerca e innovazione.

Sono 110 mila i bilanci delle società di capitali del Triveneto, situate lungo i 400 km dell’asse immaginario da Bolzano a Trieste, oggetto dell’analisi economica. Un tessuto economico di imprese, che copre i 40 mila chilometri quadrati tra Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Un’iniziativa organizzata con il patrocinio della Provincia Autonoma, del Comune e della Camera di Commercio di Trento, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e del Centro Vera.