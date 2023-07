SVP * CORTE CONTI – BOLZANO: ACHAMMER, « CONDANNA DURNWALDER, DIFFICILE CREDERE CHE LUI ABBIA DANNEGGIATO QUESTA PROVINCIA »

19.25 - giovedì 27 luglio 2023

*Urteil des Rechnungshofes: SVP spricht Luis Durnwalder Solidarität aus*

Landeshauptmann Luis Durnwalder gilt die uneingeschränkte Solidarität der gesamten Südtiroler Volkspartei, so Parteiobmann Philipp Achammer. Die Urteilsbegründung des Rechnungshofes Bozen („Imageschaden am Land Südtirol“) löse erst recht Kopfschütteln aus: „Ein Mann, der über Jahrzehnte mit all seiner Kraft und großen nachweisbaren Erfolgen für dieses Land gearbeitet hat, wird vorgeworfen, dem Image des Landes geschadet zu haben – das ist kaum zu glauben!“ Das menschliche und politische Urteil der Südtiroler Bevölkerung Luis Durnwalder gegenüber sei klar: „Und das ist Respekt, Dank und Anerkennung – daran werden auch diese Urteile nichts ändern!“

*

Sentenza della Corte dei conti: SVP esprime solidarietà a Luis Durnwalder

Il governatore Luis Durnwalder ha la piena solidarietà di tutta la Svp, secondo il presidente del partito Philipp Achammer. La motivazione della sentenza della Corte dei Conti di Bolzano (“Danno all’immagine alla Provincia autonoma di Bolzano”) fa scuotere il capo: “Un uomo che ha lavorato per decenni per questo territorio con tutte le sue forze e dimostrabili successi è accusato di aver danneggiato l’immagine della Provincia: è difficile da credere!” Il giudizio umano e politico della popolazione altoatesina nei confronti di Luis Durnwalder è chiaro: “E questo è rispetto, ringraziamento e riconoscimento – questi giudizi non cambieranno nulla!”