WWW.VATICANNEWS.VA * VIAGGIO APOSTOLICO: CARDINALE ERDŐ « GLI UNGHERESI AMANO IL PAPA, SIAMO RESPONSABILI DAVANTI A DIO DELLA PACE »

06.06 - martedì 2 maggio 2023

Erdő: gli ungheresi amano il Papa, siamo responsabili davanti a Dio della pace. L’arcivescovo metropolita di Esztergom-Budapest e primate d’Ungheria traccia un bilancio del 41.mo viaggio apostolico del Papa, conclusosi ieri, domenica 30 aprile e ricorda i momenti più emozionanti di una visita che ha reso felice il popolo ungherese.

Andrea De Angelis – Budapest

Il popolo ungherese ha gridato in questi giorni, a più riprese, “Papa Francesco ti vogliamo bene” e lo ha fatto perché “lui, qui in Ungheria, ha rappresentato Cristo per tutti noi”. Con queste parole il cardinale Péter Erdő, arcivescovo metropolita di Esztergom-Budapest e primate d’Ungheria, descrive il viaggio apostolico del Papa, conclusosi ieri, domenica 30 aprile. Tre giorni ricchi di eventi, di momenti emozionanti, compresa la preghiera di Francesco “davanti all’icona della Madonna della basilica di Esztergom”. Il presule riflette poi sul messaggio di pace portato dal Vescovo di Roma, la cui costruzione è un compito del quale “siamo responsabili davanti a Dio”.

Questo viaggio apostolico è stato un impulso di grazia. Noi ungheresi lo abbiamo aspettato, perché il Papa due anni fa ha fatto una visita lampo a Budapest per partecipare alla Santa Messa conclusiva del Congresso Eucaristico Internazionale. Ma subito, tornando dalla Slovacchia a Roma, ha espresso il desiderio di tornare in Ungheria. Oggi sentiamo che questa è stata una visita veramente pastorale: è venuto da noi, ci ha incontrato ed ha portato la parola di Cristo. Abbiamo avuto due mesi per prepararci, un tempo breve che è coinciso anche con la Pasqua. Abbiamo cercato di organizzare tutto al meglio e la gente ha risposto alla carità pastorale del Papa che è stato accolto con grande affetto. Hanno gridato “Papa Francesco, ti vogliamo bene”, abbiamo sentito che lui rappresenta Cristo tra di noi.