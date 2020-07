COMUNE ARCO (TN) * GIORNALISTA IN AZIONE: « AL VIA MARTEDì 7 LUGLIO IL CORSO DI GIORNALISMO PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI, LA PARTECIPAZIONE è GRATUITA »

Inizia martedì 7 luglio «Giornalista in azione», corso di giornalismo in quattro incontri con Katia Dell’Eva (Trentino) e Elena Piva (L’Adige) per ragazzi da 11 a 14 anni di età, al parco Nelson Mandela in località Braile nell’ambito di «Orto in parco 2020».

Il primo incontro, che inizia alle 17 e dura circa un’ora, è dedicato all’intervista, di cui si apprenderanno le nozioni teoriche; nel secondo incontro, il 27 luglio, ci sarà il passaggio alla pratica «sul campo».

La partecipazione è gratuita, è richiesta la prenotazione (causa le norme anti-covid19), che si effettua per email (info.associazioneandromeda@gmail.com) o per telefono (347 3793339).

Il corso si svolge all’orto didattico nella zona cachi del parco; se piove ci si sposta al chiosco Sottotetto.

Orto in parco 2020 è un cartellone di eventi al parco Nelson Mandela in località Braile, organizzato dall’associazione Andromeda in collaborazione col Comune di Arco.