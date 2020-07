PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * SANITà: « PREVISTI CON L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO 10 MILIONI DI PREMI PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELL’EMERGENZA COVID, LA METà DEI FONDI ANDRà AL SETTORE SOCIALE »

Coronavirus, dieci milioni per il personale nel sociale e nella nittà. Previsti con l’assestamento di bilancio dieci milioni di premi per il personale impegnato nell’emergenza Covid. La metà dei fondi andrà al settore sociale.

Nelle scorse settimane durante il picco dell’emergenza Coronavirus molti collaboratori nel settore sanitario e del settore sociale hanno dovuto affrontare il loro lavoro in condizioni molto difficili e pesanti. “Anche i lavoratori del settore sociale – afferma l’assessora Waltraud Deeg – sia quelli delle residenze per anziani sia quelli dei servizi sociali negli ultimi mesi hanno dovuto affrontare sfide inimmaginabili ed hanno fornito prestazioni lavorative fuori dall’ordinario che vanno riconosciute e valorizzate”.

La Giunta ha previsto di stanziare 10 milioni, la metà dei quali per il settore sociale. La suddivisione dei 5 milioni deve essere ancora definita nei dettagli in accordo con i sindacati. La proposta di legge la prossima settimana sarà all‘esame del consiglio provinciale. “I premi per il personale saranno messi a disposizione nel più breve tempo possibile”, assicura Deeg.