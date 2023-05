REGIONE AUTONOMA TN-AA/SÜDTIROL * MAGISTRATI ONORARI: « AL VIA LE SELEZIONI PER L’AMMISSIONE AI TIROCINI, LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO L’11/5 »

19.45 - martedì 2 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

MAGISTRATI ONORARI: AL VIA LE SELEZIONI PER TIROCINI. Al via le procedure per la selezione per l’ammissione al tirocinio per diventare magistrato onorario. Sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l’ammissione ai tirocini ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario e vice procuratore onorario in tutti gli uffici giudiziari della Regione. Possono partecipare alla procedura di selezione i laureati in giurisprudenza di età non inferiore a 27 anni e non superiore a 60. Le domande vanno inoltrate per via telematica sul sito del Csm entro l’11 maggio. Nel dettaglio sono disponibili tre posti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento; quattro a quella del Tribunale di Rovereto; otto a quella del Tribunale di Bolzano. Nove tirocini sono, invece, disponibili all’ufficio del giudice di pace di Bolzano; tre a quello di Merano; uno rispettivamente a quelli dislocati a Rovereto, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Bressanone, Silandro e Vipiteno. Per i posti di magistrato onorario negli uffici nella Provincia autonoma di Bolzano è richiesta la conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

///

EHRENAMTLICHE RICHTER: AUSWAHLVERFAHREN FÜR PRAKTIKA

Start der Auswahlverfahren für die Zulassung zum Praktikum für künftige ehrenamtliche Richter

Ab sofort können die Gesuche zur Teilnahme am Auswahlverfahren für die Zulassung zu den Praktika eingereicht werden, die für die Ernennung zum ehrenamtlichen Richter bzw. ehrenamtlichen stellvertretenden Staatsanwalt in den Gerichtsämtern der Region erforderlich sind. Am Auswahlverfahren können sich Hochschulabsolventen in Rechtswissenschaften im Alter zwischen 27 und 60 Jahren beteiligen. Die Gesuche müssen innerhalb 11. Mai 2023 elektronisch auf der Website des Obersten Rates für das Gerichtswesen eingereicht werden. Die verfügbaren Praktikumsplätze sind: 3 bei der Staatsanwaltschaft beim Landesgericht Trient; 4 bei der Staatsanwaltschaft beim Landesgericht Rovereto; 8 bei der Staatsanwaltschaft beim Landesgericht Bozen. Neun Praktikumsplätze stehen beim Friedensgericht Bozen, 3 beim Friedensgericht Meran und jeweils ein Praktikumsplatz bei den Friedensgerichten Rovereto, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Brixen, Schlanders und Sterzing zur Verfügung. Für die Stellen als ehrenamtliche Richter in der Autonomen Provinz Bozen ist die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache erforderlich.

—