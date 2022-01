CAMPOBASE – TRENTINO * ELEZIONE SERGIO MATTARELLA: RECH, « ORA TOCCA ALLA POLITICA COGLIERE QUESTO MOMENTO PER DIMOSTRARE RESPONSABILITÀ E CONSAPEVOLEZZA »

Campobase ringrazia Sergio Mattarella per la disponibilità al secondo mandato di Presidente della Repubblica. Mandato al quale è stato chiamato dalla pressante volontà del Parlamento e dei Delegati Regionali, ma anche da una diffusa e convinta spinta di una grande parte della pubblica opinione.

Abbiamo assistito in queste settimane ad una confusa e inconcludente tattica di molte forze politiche – in primis del centro destra e del M5S – che ha ulteriormente ridotto la credibilità del sistema politico e rischiato di compromettere la stessa stabilità del Governo Draghi.

La sofferta e generosa disponibilità di Sergio Mattarella ha offerto una via di uscita che rassicura i cittadini; rafforza il Governo, che ha di fronte un sentiero delicato di riforme economiche e sociali; accresce l’affidabilità del Paese nel difficile contesto europeo ed internazionale.

Ora tocca alla politica cogliere questo momento per dimostrare responsabilità e consapevolezza dei propri compiti. Occorre che questa fase sia interpretata nel senso della rigenerazione delle culture politiche e delle riforme di sistema, iniziando da quella elettorale.

Nell’ambito della Comunità Autonoma del Trentino, Campobase è impegnato a garantire il proprio contributo al rilancio della politica, del suo ruolo e della sua credibilità.

Per questo metterà in campo, come annunciato nel proprio Manifesto, una proposta forte per contenuti, radicamento territoriale e sociale, visione dell’Autonomia e nuova classe dirigente.