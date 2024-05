POLIZIA PENITENZIARIA, DELMASTRO (FDI): « ASSEGNÀTI 71 NUOVI POSTI DI FUNZIONE AL DAP» 

17.41 - venerdì 10 maggio 2024

“Oggi è una giornata storica per la Polizia Penitenziaria. Con l’assegnazione di 71 nuovi posti di funzione ai Primi Dirigenti della Polizia Penitenziaria, il Corpo muove un altro importantissimo passo in avanti e si proietta, senza paura, verso le sfide del futuro.

Dal 3 giugno 2024, tutte le decisioni riguardanti il personale e le dotazioni del Corpo saranno finalmente prese da uomini e donne che indossano una divisa della Polizia Penitenziaria.

In meno di due anni di governo, abbiamo disegnato e costruito una nuova catena gerarchica della Polizia Penitenziaria all’interno del DAP e dei Provveditorati, per dare agli italiani una polizia moderna in grado di operare al massimo in un contesto peculiare e difficile come il carcere.

Grazie all’azione riformatrice del Governo Meloni, abbiamo portato a termine una vera e propria “rivoluzione copernicana” per la Polizia Penitenziaria: il coinvolgimento diretto nella gestione del Corpo è un’altra promessa fatta a questi umili servitori dello Stato e che abbiamo mantenuto.

Nei prossimi giorni partiranno anche gli interpelli per l’assegnazione degli incarichi presso i 20 nuovi istituti di incarico superiore. Prevediamo la conclusione delle procedure entro la fine di giugno, completando definitivamente l’assetto organizzativo dei primi dirigenti di Polizia Penitenziaria.”

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.