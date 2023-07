GALATEO (FDI) * BOLZANO – IPES: « ALLOGGIO CONSEGNATO A PERSONA FRAGILE ED OCCUPATO ABUSIVAMENTE DA SPACCIATORI, BISOGNA CAMBIARE IL REGOLAMENTO »

11.13 - venerdì 7 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Siamo alle solite, alloggio ipes assegnato ad una persona fragile e occupato abusivamente da spacciatori che rendono la vita impossibile ai vicini e nel quartiere. Via Torino 75, proprio vicino alle recenti spaccate di via Milano, non è un caso secondo il consigliere provinciale Marco Galateo che, insieme al consigliere comunale Stefano Stagni e al consigliere di circoscrizione Mauro Morato e diversi dirigenti di Fratelli d’Italia, ha tenuto una conferenza stampa sopralluogo insieme ai residenti ormai esasperati. Un alloggio di proprietà di Ipes, assegnato come detto ad un uomo con problemi di tossicodipendenza, seguito dal Sert e dai servizi sociali, viene di fatto usato da spacciatori senza scrupoli come base per i loro malaffari.

Questo si trasforma poi in via vai costante durante tutte le ore del giorno, perfino durante la stessa conferenza stampa, di persone che salgono e scendono dopo poco, probabilmente proprio per l’attività di spaccio. Anche il bel giardino condominiale retrostante l’immobile viene usato giorno e notte come luogo di scambio dagli spacciatori. E di conseguenza, urla durante la notte, portone spaccato da chi prova ad entrare dagli spacciatori, resti di bivacchi di fortuna e talvolta addirittura tossici in preda alla dose di droga che dormono sul pianerottolo di scale. Ripetuti ormai gli interventi delle forze dell’ordine e tante le segnalazioni ad Ipes, ma niente cambia.

“L’assessorato competente e la giunta provinciale non ci vogliono sentire su questo tema. Ieri in consiglio è passata una mozione della maggioranza sul tema della violenza giovanile, nonostante in cinque anni non sia cambiato nulla sulla gestione di questi casi, ancora più gravi”, così il consigliere provinciale del partito di Giorgia Meloni Marco Galateo.

“Bisogna cambiare immediatamente il regolamento sugli alloggi Ipes, prevedendo un punteggio a premiale a punti, come già ho potuto constatare attuato in Trentino in un recente incontro con la presidente Francesca Gerosa. Ma non basterebbe comunque, servono strutture adeguate per accogliere persone fragili come tossicodipendenti e persone con disagio psichico. Anche il servizio psichiatrico va potenziato, per far fronte alle esigenze di queste persone, lasciando però le altre persone vivere serenamente e in sicurezza” conclude Galateo.