SEN. SALVINI (LEGA) * MES: « PERICOLOSO E SENZA CERTEZZE, NON è UN REGALO E SONO SOLDI DATI IN PRESTITO  DA RESTITUIRE A PRECISE CONDIZIONI SCELTE A BRUXELLES »

Salvini: Mes pericoloso e senza certezze.

“Il MES non è un regalo, sono soldi dati in prestito, da restituire a precise condizioni scelte a Bruxelles e non in Italia. La Lega (insieme a tanti economisti italiani) continua a ritenere quella del MES una strada pericolosa e priva di certezze, mentre l’emissione straordinaria di Buoni del Tesoro “Orgoglio Italiano” (garantiti come dovuto dalla BCE) per un importo anche maggiore non avrebbe per l’Italia nessun rischio né condizione”.

Così il leader della Lega Matteo Salvini.