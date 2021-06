RETE 4 – “ ZONA BIANCA ” * « IL CASO SAMAN ABBAS E IL DDL ZAN E LE OBIEZIONI DEL VATICANO / OSPITI VALERIA FEDELI – KARIMA MOUAL – VLADIMIR LUXURIA – DANILO TONINELLI »

Domani, mercoledì 23 giugno, al centro di “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda in prima serata su Retequattro, il caso Saman tuttora irrisolto, ovvero la tragedia di una ragazza che si presume sia stata uccisa da un clan famigliare i cui membri sono al momento tutti latitanti. Quali potrebbero essere le responsabilità della famiglia e quelle della loro cultura e della loro religione? È possibile estradare i presunti colpevoli? A che punto sono le ricerche della ragazza? Giuseppe Brindisi proverà a rispondere a queste domande con gli ospiti e gli inviati.

A seguire, spazio alle obiezioni ufficialmente sollevate dal Vaticano sul ddl Zan contro l’omotransfobia, in contrasto – secondo la Santa Sede – con le disposizioni del Concordato, il trattato che regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa.

Tra gli ospiti di questa puntata: la senatrice del Pd Valeria Fedeli, il senatore M5S Danilo Toninelli, Mario Giordano, Karima Moual, Daniele Capezzone, Sara Manfuso, Roberto Poletti, Piero Sansonetti, Vladimir Luxuria, Mario Adinolfi e Laura Tecce.