GUARDIA DI FINANZA – MILANO * COMMERCIO ILLEGALE FUOCHI PIROTECNICI « SEQUESTRATI 250 CHILI DI “BOTTI” ILLEGALI A TRE SOGGETTI ITALIANI » (VIDEO)

L’attività sul campo è stata preceduta in questo caso anche da un controllo del “territorio virtuale”, infatti i Baschi Verdi, prima di scendere sulle strade milanesi, hanno svolto una preliminare attività di monitoraggio della rete internet, tra cui un mercatino on-line di un noto social network. Tra i numerosi annunci di vendita di prodotti natalizi, non sono sfuggiti ai Finanzieri quelli che proponevano la vendita di fuochi d’artificio di vario genere, pubblicati da utenti registrati con pseudonimi.

Effettuati mirati e rapidi accertamenti tecnici per scoprire la reale identità degli inserzionisti, i militari hanno individuato e subito sottoposto a controllo due “annunci” sospetti.

L’intervento nei confronti del primo “inserzionista” ha portato a scoprire 98 kg. di materiale esplodente, occultato in parte all’interno del portabagagli di un’autovettura e in parte presso l’abitazione del soggetto sita in Nerviano (MI). In particolare, sono state individuate e sequestrate diverse batterie di fuochi pirotecnici, sprovviste della prevista licenza di Pubblica Sicurezza per la commercializzazione, nonché alcuni ordigni di fabbricazione artigianale venduti con i nomi di “cobra” e “track a bomba”.

L’attività effettuata con riferimento al secondo “annuncio” ha portato i Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego a sequestrare altri 158 kg. di “botti” illegali in questo caso nascosti sia all’interno di un’autovettura, che nei locali di un circolo privato del capoluogo meneghino nella disponibilità di due fratelli.