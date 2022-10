ORDINE MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI – TRENTO * CAMPAGNA VACCINAZIONE: PRESIDENTE IOPPI, « SOSTENIAMO L’INIZIATIVA PROMOSSA DA APSS, SENSIBILIZZIAMO GLI OPERATORI SANITARI »

10.49 - giovedì 27 ottobre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’ORDINE DEI MEDICI SOSTIENE LA CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE PROMOSSA DALL’APSS

Il consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento, consapevole dei rischi della influenza stagionale per le persone più fragili in un periodo già complicato dal Covid 19, aderisce e sostiene la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Lo fa con il dichiarato obiettivo di sensibilizzare ancora di più gli operatori sanitari che sono a maggior rischio di contrarre il virus per il quotidiano contatto con i pazienti. Se non vaccinati, possono a loro volta trasmettere l’influenza ai propri familiari, ad altri operatori sanitari e soprattutto ad altri pazienti, i quali possono andare incontro a forme gravi, se non addirittura letali.

Nella nostra provincia il numero degli operatori sanitari che aderisce alla vaccinazione antinfluenzale pur essendo in aumento, è ancora troppo basso. Per testimoniare l’importanza di questa arma di prevenzione e sensibilizzare i propri iscritti alla campagna di vaccinazione anti-influenzale il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento come negli anni precedenti ha deciso di dare, per primo, esempio di responsabilità e coerenza aderendo in blocco il 26 ottobre alla vaccinazione