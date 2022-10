SINISTRA ITALIANA * BYPASS FERROVIARIO TRENTO: « CI ASPETTIAMO CHE SINDACO ED ASSESSORE CI INCONTRINO, PER TOGLIERCI OGNI DUBBIO SULLA VERIDICITÀ DEI DOCUMENTI »

10.04 - giovedì 27 ottobre 2022

Anche Sinistra Italiana interviene in merito alla polemica sorta dopo le affermazioni di terrorismo rivolte a cittadine/i attive/i da parte del sindaco Ianeselli e dell’assessore Facchin.

Renata Attolini

Le accuse di terrorismo psicologico che il sindaco Franco Ianeselli e l’assessore Ezio Facchin fanno a cittadine e cittadini che si sono occupati di studiare a fondo tutta la documentazione relativa al progetto di circonvallazione ferroviaria sono particolarmente gravi e nocive.

Circoscrizioni, reti di cittadini, partiti politici, tra cui Sinistra Italiana, si sono accostati a quest’opera non per ostacolarla, ma con l’intento di collaborare, come richiesto dalla normativa, alla definizione di un progetto buono per la città, che conciliasse l’esigenza di realizzare il pezzo di corridoio scandivano-mediterraneo che ci compete con quella di salvaguardare la salute, il territorio, la vivibilità della nostra città.

È stato subito chiaro per molti che il progetto presentato da RFI e caldeggiato dalla nostra amministrazione senza alcun dubbio o ripensamento nemmeno davanti a dati di realtà, non corrispondeva a queste caratteristiche, perchè prevedeva lo sfregio di parti di città non periferiche e densamente abitate e sottovalutava problemi di salute dei cittadini e di sicurezza del territorio.

Invece di affermare che “Si manipolano le notizie per terrorizzare i cittadini” i nostri amministratori avrebbero dovuto partecipare in modo interlocutorio alle tante assemblee e conferenze che si sono susseguite.

Invece di dire che ci si limita a “prendere i documenti, e rendere pubblica una sola parte” l’assessore avrebbe potuto indire una pubblica assemblea nella quale mostrare i documenti in appoggio a quanto sosteneva e sostiene.

Si sarebbe dovuto fare per il rispetto dell’iter democratico che esige che l’informazione data sia completa ed esaustiva, soprattutto in presenza di criticità.

Ci aspettiamo che finalmente sindaco ed assessore non si sottraggano più al confronto, che non può considerarsi chiuso a dicembre visto il susseguirsi di eventi e notizie, e incontrino tutte/i noi per toglierci ogni dubbio sull’esistenza e veridicità dei documenti e per confutare con dati reali i rischi che molti di noi hanno evidenziato, dopo accurate ricerche e confronti.

Renata Attolini, segretaria provinciale di Sinistra Italiana