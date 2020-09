” SI PUO’ FARE! ” * RSA: « NEI MOMENTI PIù BUI DELLA PANDEMIA COVID19 I LUOGHI PIù COLPITI SONO STATE LE NOSTRE CASE DI RIPOSO, È ORA DI DIRE “APRITE” »

Aprire le RSA – Nei momenti più bui della pandemia “COVID19” i luoghi più colpiti sono state le nostre Case di Riposo, o se vogliamo dire, RSA e tutti ci siamo giustamente stracciati le vesti per la dolorosissima vicenda che ha colpito tantissime famiglie trentine. Non appena si sono allentate le giuste regole del così detto “distanziamento sociale”, tutti ci siamo preoccupati di rimettere in gioco la nostra vita e di rivivere.

In questi giorni, altrettanto giustamente, ci stiamo preoccupando del futuro dei nostri figli e per il rientro in sicurezza a scuola.

Ci siamo ricordati proprio di tutti? NO!

Ci siamo drammaticamente dimenticati dei nostri nonni, si può dire: “dagli uomini e anche da Dio”.

Ci siamo dimenticati dei nostri anziani, la nostra memoria tanto decantata quando ci serve.

Ci siamo dimenticati dei nostri ragazzi nelle case di accoglienza, vedi: Casa Serena.

Perchè?

Dal 5 di marzo nessun familiare può avvicinarsi ai propri cari, nessun figlio/a può accarezzare la propria mamma o il proprio papà, nessun genitori può baciare i propri sfortunati bambini/e custoditi a Casa Serena.

Tutto questo, è da chiedersi, è giusto? NO! E’ ora di dire BASTA.

È ora di dire APRITE LE RSA.

È ora di dire APRITE CASA SERENA.

“Si può fare” si pone al fianco di tutti questi sfortunati cittadini di Trento e del Trentino, “dimenticati dagli uomini e da Dio”.

Siamo consapevoli di come sia necessario tutelare il primario diritto alla salute e rispettare le normative, tuttavia ora serve un compromesso e, soprattutto, coraggio per trovare strade alternative per riaprire in sicurezza.

Chiediamo con forza che l’Assessore alla Sanità Segnana che “batta finalmente un colpo” e si assuma un po’ di responsabilità, per ridare la dignità che si meritano anche i nostri nonni, i nostri papà, le nostre mamme e i nostri sfortunati bambini, che per necessità sono ospitati in queste strutture.

Si può fare?

SI, “ Si può fare”, basta usare un briciolo dell’intelligenza e di umanità, che ci è stata data e questo lo chiediamo con forza e determinazione a chi ci rappresenta in Provincia.

Per ultimo una piccola nota, per il nostro Sindaco Andreatta e l’Assessore alle politiche sociali di Trento Franzoia: Dove siete quando serve? Non ci siete perchè questi non vi possono votare!

APRITE LE RSA, SI PUO’ FARE.

*

Silvia Zanetti

Candidata Sindaco SI PUO’ FARE!