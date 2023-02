ZENI (PD) * TRENTO – ROMA: « LA “COMMISSIONE DEI DODICI” PERDE IL SUO TECNICO PIÙ PREZIOSO, INCOMPRENSIBILE CHE LA GIUNTA PAT ‘METTA IN PANCHINA” POSTAL »

10.48 - giovedì 23 febbraio 2023

LA COMMISSIONE DEI DODICI PERDE IL SUO TECNICO PIU’ PREZIOSO

Una “incomprensibile” decisione della Giunta provinciale”mette in panchina” il dott. Gianfranco Postal e raccoglie la critica forte del PD

La decisione di non riconfermare la figura tecnica ed altamente professionale di un vero “servitore delle istituzioni” come il dott. Gianfranco Postal nell’ambito della Commissione dei Dodici, per far posto a persone sicuramente capaci ma probabilmente meno conoscitrici di quelle complessità giuridiche dentro le quali si difende la nostra autonomia speciale, restituisce tutta la misura di quale considerazione abbia l’attuale maggioranza dell’autonomia e della sua tutela.

Si tratta di una scelta incomprensibile e che danneggia non una parte politica, bensì tutto il Trentino. Nella sua lunga carriera, il dott. Postal ha infatti sempre riscosso l’unanime apprezzamento, anche presso le istituzioni governative nazionali come sudtirolesi ed euroregionali, per la competenza, la pacatezza e la rara capacità di stare al di sopra delle partigianerie, offrendo costantemente uno sguardo lungo, una salda cultura giuridica ed una passione che fanno di questo profondo ed acuto studioso del diritto un “bene prezioso” per l’intera comunità e per ogni prospettiva dell’autonomia speciale.

Dispiace constatare che tutto questo al governo leghista-nazionalista provinciale non interessa affatto, probabilmente più attento alle dinamiche di appartenenza che all’autorevolezza tecnica. Con amarezza ne prendiamo atto, ringraziando il dott. Postal per il lungo e proficuo lavoro sempre svolto nell’interesse del Trentino tutto ed auspichiamo che comunque la sua generosità consenta di poter contare ancora sul suo insostituibile apporto.

Il Presidente del Gruppo consiliare PD

Luca Zeni