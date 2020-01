FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO * EASYBASKETINCLASSE: « INIZIA A TRENTO IL TOUR 2020, AL PALASPORT DI GARDOLO IL 15 GENNAIO ORE 10.00 »

Inizia a Trento il Tour 2020 EASYBASKETinCLASSE nelle scuole italiane. Palasport Gardolo 15 gennaio ore 10.00.

IL PROGETTO DIDATTICO

Dopo la grande partecipazione degli istituti scolastici nelle prime due edizioni, la Federazione Italiana Pallacanestro, anche per l’anno scolastico 2019-2020, torna con EASYBASKETinCLASSE, il progetto per le Scuole Primarie che ha coinvolto dal 2017 più di 11mila classi, con oltre 200mila alunni di tutta Italia. EASYBASKETinCLASSE, promosso dalla FIP e gestito dalla società veronese Neways specializzata in progetti di comunicazione, segue le linee guida dell’accordo CONI-MIUR per la promozione dello sport nella scuola come palestra di vita e prevenzione alla sedentarietà.

La terza edizione di EASYBASKETinCLASSE si sviluppa fino a giugno 2020 in 3.928 classi delle Scuole Primarie di tutta Italia, con il coinvolgimento di circa 4mila insegnanti e 80mila alunni. In provincia di Trento sono coinvolte 25 classi, 500 alunni, degli Istituti Comprensivi Trento 7 e Tione di Trento.

L’EasyBasket nasce per sostenere e rinforzare la valenza educativa del Minibasket, semplificandone alcuni aspetti e facilitando l’utilizzo delle modalità di gioco. EasyBasket significa essenzialmente facilitare il gioco, fare in modo che i bambini siano in grado di giocarlo subito e che i docenti lo possano gestire.

Anche quest’anno EASYBASKETinCLASSE ha come testimonial i volti di due campioni assoluti della pallacanestro: Giacomo Galanda, capitano della Nazionale Medaglia d’Argento 2004 e Oro ad Eurobasket 1999, e Cecilia Zandalasini, giocatrice della Nazionale italiana e del Fenerbahçe Istanbul. I personaggi di GEK e CECI non solo accompagnano gli insegnanti e gli alunni in questo fantastico percorso sportivo nelle scuole e palestre italiane, costituendo due esempi concreti di chi lo sport lo vive e lo ha vissuto ai massimi livelli, ma diventano anche ispirazione per tanti giovanissimi che si vogliono avvicinare al mondo dello sport e ai suoi valori.

Durante l’anno scolastico le scuole aderenti utilizzano le schede didattiche, realizzate dallo staff tecnico Minibasket e Scuola FIP e le video lezioni pubblicate sul sito www.easybasketinclasse.it, insieme ai saluti di molti Campioni e Campionesse della Nazionale.

EASYBASKETinCLASSE quest’anno è anche un Contest Social. Gli alunni, con il supporto degli insegnanti, potranno realizzare il video “Come giochiamo a EASYBASKETinCLASSE”, che rappresenti situazioni di gioco o momenti divertenti di attività motoria a scuola. Le famiglie e tutti gli appassionati di basket, fino al 30 marzo, potranno cliccare MI PIACE sui video pubblicati su Facebook con l’hashtag #contesteasysbasketinclasse e il tag @easybasketinclasse. La classe vincitrice si aggiudicherà 10 LEZIONI GRATUITE EASYBASKET a scuola con un tecnico federale FIP.

Il progetto prevede anche la partecipazione attiva dei Comitati Regionali FIP e la realizzazione di ben 11 INCONTRI NAZIONALI. Grazie al pieno coinvolgimento delle realtà istituzionali, scolastiche e sportive del territorio, gli incontri si trasformano in eccezionali Giornate di Festa dello Sport.

Nelle precedenti edizioni, centinaia di bambini hanno giocato con grande entusiasmo a EasyBasket con il campione Giacomo Gek Galanda e con Maurizio Cremonini a Verona, Prato, Matera, Domodossola (VB), Cannara (PG), Riccò del Golfo (SP), Ancona, Selargius (CA) e Sala Consilina (SA).

L’INCONTRO DI TRENTO

Nel 2020 il tour EASYBASKETinCLASSE parte proprio da Trento presso il Palasport Gardolo, mercoledì 15 gennaio, alle ore 10.00, con la partecipazione degli insegnanti e di più di 200 alunni della Scuola Primaria Pigarelli, del Dirigente Scolastico dell’I.C. Trento 7 Paolo Andrea Buzzelli, dell’insegnante referente Gianna Antonelli, dell’Assessore allo Sport del Comune di Trento Tiziano Uez, del Presidente Provinciale Coni Paola Mora, del Presidente FIP Trento Mauro Pederzolli.

Le lezioni di EasyBasket sul campo saranno a cura di Maurizio Cremonini, responsabile tecnico Settore Minibasket e Scuola FIP, esperto di fama internazionale, supportato dallo staff Fip Trento, dal Coordinatore tecnico regionale Arben Baftiri e dalla società Basket Club Gardolo 2000 ASD.

Testimonial d’eccezione per il primo incontro è la campionessa nazionale KATHRIN RESS.

Kathrin Ress (Salorno, 26 giugno 1985) è la sorella del cestista Tomas Ress.

Con la maglia della Nazionale ha giocato i Campionati Europei nel 2007 (Chieti), 2009 (Lettonia), 2013 (Francia), 2015 (Romania) e 2017 (Repubblica Ceca).

Con l’Under 20 ha giocato gli Europei 2003, 2004 e 2005, con l’Under 18 l’Europeo 2002 in Slovenia e con l’Under 16 quello del 2001 in Bulgaria.

Ha iniziato a giocare a Parma nel 1996, dal 1999 è passata a Schio. Ha giocato negli Stati Uniti nella High School di Mount de Chantal nel 2002-03 e dal 2003 si è trasferita a Boston College (al primo anno vittoria della Big East Conference e accesso alla Sweet Sixteen).

Al Draft WNBA 2007 è stata scelta col numero 24 dalle Minnesota Lynx, con cui ha giocato 28 partite (3 punti e 2.5 rimbalzi di media).

Per tre anni è tornata a Schio, con cui ha vinto scudetto (2008), Coppa Italia (2010) ed EuroCup (2008). Dopo un anno a Gran Canaria, ha giocato a Faenza e Lucca. Dal 2013 è tornata nuovamente a Schio ed ha vinto 5 scudetti e 5 edizioni della Coppa Italia. Nel 2018 è a Napoli, poi è passata a Bolzano in A2. La scorsa estate si è ritirata.

Da settembre 2019 è entrata a far parte dello staff della Nazionale Femminile come assistente di Andrea Capobianco.

I media possono accreditarsi all’incontro del 15 gennaio entro le ore 14.00 di lunedì 13 gennaio all’indirizzo email ufficiostampa@neways.it. I successivi incontri si svolgeranno a Priverno (LT), Brindisi, Messina, Parma, Termoli (CB), Pescara, Spilimbergo (PN), Cremona, Aosta, Catanzaro.

