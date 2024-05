MAURIZIO DALDON * CORSO BUONARROTI (TN) – CADUTA ALBERO: «PIANTUMAZIONE, È NECESSARIA LA REVISIONE DEL VERDE URBANO DA PARTE DEL COMUNE»

13.17 - martedì 21 maggio 2024

Gentile direttore Franceschi,

l’incidente accaduto in corso Buonarroti, dove un albero giovane è caduto travolgendo alcuni veicoli in transito, mette in luce la necessità di una revisione critica delle pratiche di piantumazione e manutenzione del verde urbano adottate dall’Amministrazione comunale. Negli ultimi anni, in corso Buonarroti abbiamo osservato un aumento della sostituzione di piante vecchie con piante giovani con un aumento delle cadute anche di piante giovani. Questo fenomeno desta preoccupazioni e domande trai cittadini che chiedono se le tecniche di piantumazione e irrigazione, sono adatte all’ambiente urbano della città.

I fattori sicuramente sono i cambiamenti climatici e gli eventi meteorologici estremi ma ci sono anche i problemi di piantumazione, la manutenzione e lo stress urbano che possono influire. La speranza, dopo quanto avvenuto questa mattina, è che l’Amministrazione comunale con i suoi tecnici si prenda carico di questi fattori per capire meglio le cause di questi eventi e adottare le misure necessarie per prevenirne il ripetersi.

*

Maurizio Daldon – Trento