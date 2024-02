ON. AMBROSI (FDI) * AUTOVELOX TORRI DEL BENACO: « ORGOGLIOSA DI AVERE DIFESO CITTADINI VESSATI, DOPO TANTO FANGO EMERGE VERITÀ »

16.11 - martedì 27 febbraio 2024

“Dopo tante polemiche, dopo tanto fango, emerge la verità: il famoso autovelox di Torri del Benaco semplicemente non è omologato, arrivano sentenze di annullamento a raffica delle contravvenzioni, a giugno arriverà inevitabilmente anche la mia. Ma non è la cosa più importante: importante, e fondamentale, è per me aver messo in atto ogni azione possibile per tutelare la cittadinanza vessata da questa macchina mangiasoldi. Dalla parte della gente sempre, con coraggio e determinazione”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia