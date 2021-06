CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA – TRENTO * FESTE VIGILIANE 2021: « TRIBUNALE DELLA PENITENZA 2021 – FUGATTI – SEGNANA – SAVOI – FERRO » (TESTO INTEGRALE)

Anche quest’anno il tribunale non ha risparmiato proprio nessuno. Assessori, consiglieri, presidenti, baristi e perfino i furbetti dello smartworking. Ma a chi toccherà la tonca? #FesteVigiliane #FesteVigiliane2021

TRIBUNALE 2021

Parte la canzone di Giorgio Gaber “IL CONFORMISTA”

Sul palco arriva Gabriele. Indossa tuta bianca, caschetto, guanti, mascherina, e porta un nebulizzatore a spalla (tipo zainetto) con cui bonifica il palco. Sta parlando al telefono.

GAB (al telefono)

Sì sono il virologo! Virologo misto giardiniere! Come? Lei NON ha fatto il vaccino? Ma è matto? Aspetti un attimo che disinfetto la chiamata con l’amuchina.. (butta il telefono per terra e gli spruzza su l’acqua, quindi lo riprende gocciolante) Pronto? Pronto? E’ caduta la linea.. (torna a spruzzare) Ma oggi che colore siamo? Rosso? Arancione? Giallo? E’ un anno che mi sveglio con questa domanda.. (spruzza sulla gente) L’amuchina sia con voi! L’amuchina sia con voi!

LUCIO

(entra con su una sfilza di mascherina e non si capisce niente, allora toglie la prima) Questa è contro la variante inglese.. (seconda) Spagnola (idem) Tedesca (idem) Qua ghè tutti gli Europei.. E questa è contro la variante de Ravina.. (idem) Ravina, dove ghè el Muro della Covid. Ecco fatto.. (le consegna a Gabriele)

GAB

Cosa ne faccio signor Giudice?

LU

Faghe na foto e mettile su SUBITO.IT.. Adesso vanno le mascherine rigenerate! Come le cartucce delle stampanti..

Buonasera! Sembra di essere in sala operatoria.. Avete misurato la febbre?? Oggi tutti che ti misurano la febbre con la pistola.. Al ristorante, sul treno, nei negozi.. Anche la polizia! L’altro giorno in tangenziale viaggiavo tranquillo ai 190 km/h e un poliziotto mi ha misurato la febbre… (mima) mi hanno spedito la foto a casa.. / Ieri una COMMESSA del CONAD m’ha misurato la febbre con la pistola dei prezzi… Di febbre avevo 5.99! Che non è male.. il problema è che scadevo il giorno dopo.

GAB

Signor Giudice ho sanificato la scala, ora può salire! Un applauso al signor Giudice!

LU

La Scala Santa. Sopraggiungo. E dopo 10 anni eccoci di nuovo qui! L’ultima volta che ho fatto il tribunale delle Vigiliane era nel 2011! Alzi la mano chi c’era allora! E alzi la mano chi non c’era allora! E alzi la mano chi NON c’è adesso! Ma dove sono gli avvocati?

GAB (tira fuori una bottiglietta e la porta dal giudice)

Eeeh vedrà che i è poc lontani.. Intanto che arrivano, venga che ci beviamo un goccetto! (Grazie cos’è?) Amuchina fatta in casa.. Me cognà el la fa en caneva, al posto della grappa..

LU

“No no no! No se va nella caneva del vizim a bever en bianco no no no!” En bianco no, ma sull’amuchina el Fugatti non si è espresso.. (bevono) Va beh.. Senta, siccome al giorno d’oggi un virologo el ghe vol sempre, vuole sedersi in giuria?

GAB

Sì bello! E’ sempre sta el me sogno far la giuria de qualcos!!

LU

Ottimo si segghi lì nella giuria popolare, in zona Rossa. L’è zona “rossa” per via della presenza della Dominici!

In attesa degli Vocati.. Come vedete sullo schermo ci sono dei numeri che stanno scorrendo in tempo reale, è il n° delle persone che stanno nascendo nel mondo in questo esatto momento! Da due anni ogni giorno ci danno i numeri negativi! Questi sono positivi! Per ricordarci che la vita continua a rifiorire! In questo momento stanno nascendo.. (legge i dati in tempo reale)… fatti due calcoli, quelli che stanno facendo sesso sono almeno il doppio… Mi sa che gli unici che stasera non fanno sesso i è qua in piazza Fiera.. Beh non è detto… la serata è ancora lunga.. (guarda la Dominici) eh Caterina?

Entra ERICA trafelata.

ER

Eccomi signor giudice, scusi il ritardo. Scusate.. ma ho portato mio figlio in gita. (BELLO, DOVE?) A vedere la sua scuola, dal vivo! Perché quest’anno l’ha vista solo dal computer. Sa per via della Didattica a distanza. / Avrà studiato anche sua figlia in DAD no?

LU

Mia figlia più che in DAD era in DAL (Didattica A Let) perché l’era sempre serada en camera! I SEPOLTI VIVI.. / A metà anno scolastico g’aven comprà en materasso anti-decubito! / Sua figlia è stata promossa?

ER

Boh! L’è serada dentro da marzo. Ghe passo da magnar sotto la porta. / C’era un apparecchio elettronico collegato con la scuola in ogni stanza.. Una mattina ho acceso il computer sbagliato e mi sono trovata interrogata in matematica. (t) Gò abbassà la media del quadrimestre / Però quest’anno avrà fatto sì e no 50 giorni di scuola con la scusa del virus… Masa comodi i è! Sti ani l’era diverso…

LU

Se ci fosse stato il Covid quando andavo a scuola io; mia mamma avrebbe detto “Vai lostesso a scuola che è meglio se lo prendi da piccolo”! Dai si presenti alla giuria..

ER

Sì, avvocatessa Pedrotti! Andrea Pirlo Maria Elio Pedrotti! (come?)

LU

Ghe stavela sulle bale ai genitori? Però il cognome la salva, Pedrotti è tipico trentino brava!

ER

Grazie. Che i Pedrotti si dividono in 2 gruppi: quelli bassi, i Pedrini.. e quelli alti, i Pedroni. / Poi ci sono quelli magri che non arrivano al chilo: i Pedr-ètti.

LU

I Pedrotti mi piacciono, perché come ceppo sono allegri, aperti, invece de solito i Tombini i è seradi. Sennò te caschi zò

Entra FRANCO (e saluta la platea)

FRA (entra e si dirige verso Erica)

Eccomi scusate il ritardo! Sono Pedrinolla avvocato dell’accusa! (DOVE VA?) Là! (NO, PERDI-NO-LÀ) E lì? (PEDRI-SSÌ) Ok allora rifaccio (esce e rientra) Buonasera, sono l’avvocato PedriSSi! (t) (guarda la disposizione del pubblico) Buonasera a questo pubblico scaglionato!

ER

Secondo mi l’ha sbaglià vocale!

FRA

Chiedo venia signor Giudice per il ritardo. Sono passato a portare dei fiori a me nonna..

LU

Ci piacciono i fiori?

FRA

Sì, oddio la magna ben de tut per quello… Però i fiori ci piacciono molto! Le ho portato una cala alta quasi 3 metri..

LU

Oohhh, ma ci sta in casa?

FRA

Al momento no, ma dopo la cala..

LU

Sa che pensavo che non venisse più? Digo vot veder che l’è partì per le ferie?

FRA

Eeeh magari! Partirò a fine luglio. Se me avanza soldi! Perché oggi ho messo la macchina in zona blu… Non è per dire, ma mi sembrano un po’ costosi i parcheggi a Trento..

LU

Il costo dei parcheggi è uno de rari casi in cui la frase “anca massa per Trent” non l’è a sproposito / Pensi che l’altro giorno m’è scaduto il biglietto. A un certo punto ho visto due vigili venirmi incontro e indicare la macchinetta automatica. Sono sbiancato. Ho pensato “vot veder che me toca pagar n’altra ora de sosta”? Quando ho scoperto che volevano solo farmi una multa ho tirato un sospiro di sollievo.

Bene. Prima di iniziare, chiedo un minuto di silenzio per il primo Processo di Penitenza senza il sindaco Alessandro Andreatta! L’è come trovarse per zugar a calcio senza balom!

(sullo schermo appare la foto di Andreatta e dal pubblico si alza un suonatore di tromba e intona il silenzio)

ER

Non so a voi, ma a me Andreatta.. col suo ottimismo, mi manca..

LU

Sì, anche a me! È uno che vede il bicchiere sempre mezzo pieno. Finché nol lo ciapa en man! E poi è l’unico sindaco che non è diventato Presidente della Provincia! Avanguardia assoluta! Tant de capel! / A parte gli scherzi un saluto sincero all’ex sidaco Alessandro Andreatta! Ma ma.. Manca il cancelliere! Qualcuno ha notizie del cancelliere?

ER

Ha detto che sta arrivando! E’ in smart working!

LU

Arriva o è in smart working?

FRA

O l’è en smart working a Riva?

LU

Ma noi dobbiamo scomiziare!!

GAB

Vostro ODORE! Se serve potrei fare io il cancelliere! In smart workin però in presenza! (CIOÈ?) Cioè, fisicamente ghe son, ma non presento sintomi specifici de uno che lavora.

LU

L’è asintomatico alla fadiga diciamo! / Senta, ma lei in quanto virologo è laureato?

GAB (raggiunge la postazione)

Certo, su Facebook! / Con master in Tik Tok! / E ho fat anca 2 mesi all’Enaip come bidello!

LU

Bene, allora si segghi lì in zona arancione, e se c‘è qualcosa che NON CAPISCE, ce la spiega! Proprio come fanno tutti su Facebook! (guarda dal binocolo) Guarda che bel pubblico a macchia di leopardo.. No ve par vera de star così distanti da quel de fianc eh? Per noi trentini il distanziamento sociale l’è sta na benedizione! Quando ci hanno detto di stare a 1 metro e mezzo abbiamo detto “perché così vicini?”

ER (impaziente)

Ehm!! Vostro onore vogliamo iniziare?

FRA

Eeee gala da partir per le ferie?

ER

No, parto a fine agosto! Se me resta soldi.. perché ho parcheggià in zona blu…

GAB (campanella)

Dicasi COSTO DELLE AREE DI PARCHEGGIO, una polemica senza.. SOSTA!

TUTTI APPLAUDONO

LU

Ma noo, cosa applaudite.. non dategli corda! Bene partiamo col primo amputato! Vediamo chi si merita di entrare nell’albo d’oro dei toncati. Perché, come sapete, qua non si regala niente.. la Tonca non si subisce, si deve conquistare! E’ una specie di premio! Parola all’accusa.

FRA (assume postura importante)

Signor Giudice! Popolo di Trento! Signori della giuria popolare! Signori nobili! Signori cortigiani! Signore maestranze. Signor…

LU

Ohhh! Basta un saluto: signor Giudice, punto. Le altre persone no le centra! Facci conto che quelle lì sono sagome di cartone, ogni tanto si muovono ma è per l’Ora del Garda.. Son mì quel che conta! Dai vadi avanti..

FRA

Sì. Il supremo tribunale di Trento chiama a giudizio l’assessora alla Sanità trentina Stefania Segnana e il direttore dell’Azienda sanitaria, Antonio Ferro per come hanno gestito l’emergenza Covid! Ci hanno chiuso in casa 4 mesi perché negli ospedali non c’erano abbastanza posti letto per tutti.. le sembra normale?

ER

Mi oppongo vostro onore! La mancanza di posti letto è il risultato dei TAGLI ALLA SANITÀ perpetrati negli anni dai governi precedenti, non è certo colpa dell’attuale amministrazione!

LU

Opposizione respinta! Qua non stiamo processando le passate amministrazioni! Non per altro, l’è che a mezza not doven finir..

ER

E invece andrebbe fatto! Perché all’origine della mancanza di posti letto c’è il taglio alle risorse perpetrato negli anni passati! Guardi che in certi ospedali hanno tagliato anche i fondi per la mensa!

LU

Sì è vero. Pensi che all’ospedale di Pergine per risparmiare, quello che danno da mangiare ai degenti sono le stesse cose che gli asportano. I ghe dà na empanada e i le salta en padella.. E’ comodo perché non c’è neanche il problema del rigetto perché l’è tutta roba tua..

FRA

Vostro onore, ma vogliamo parlare di come è stata gestita questa pandemia? Ma le sembra normale? Prima la quarantena, poi la zona bianca, poi gialla, poi arancione, poi rossa, dove siamo, al colorificio FRISANCO? / Per non parlare del Lockdown..

LU

In effetti.. che dramma il Lockdown. Seradi en casa quattro mesi! Mogli in casa una. Percepite sei!

GAB

L’unico modo per uscire era portare il cane a fare pipì! Al mio ghe fevo magnar 3 angurie al dì.. L’era deventà na specie de idrante con le gambe.

FRA

Io invece portavo fuori l’immondizia! Carta, organico, vetro, plastica, umido… Ogni mezz’ora portavo fuori qualcos… Sono diventato un esperto di immondizia! Sono diventato un secchione dell’umido.

LU

Beato lei! Io invece sono pieno di dubbi.. Per esempio: la carta da vetro, va nel vetro o carta? Lilli Gruber, va nell’organico o nella plastica? Il pane secco, va nell’umido o nel secco? Io nel dubbio lo bagno e dopo lo metto nell’umido.

ER

Vostro onore, chiedo l’assoluzione degli imputati con formula piena! Perché le disposizioni del governo regionale erano comunque SUBORDINATE ai Dpcm nazionali!

FRA

Sarà, ma vogliamo parlare della questione vaccini? Bisognava fare sempre code per farsi il vaccino!

GAB (campanella)

Dicasi CODE PER I VACCINI, le famose code alla VACCINara!

LU

Vedi cosa succede a sposarsi tra cugini?

ER

Mi oppongo vostro Onere! Forse l’avvocato non ha letto questo articolo? (giornale) ”Vaccini prima dose: il Trentino primo assoluto in Italia” O questo? (giornale) “Fugatti promosso Segnana batte tutti” E allora? Di cosa stiamo parlando? E questo articolo non è uscito su “La Padania” ma su “l’Adige!”

FRA (ironico)

Ah sì? E vogliamo parlare di questo? (giornale) Dell’alto dirigente ENRICO NAVA che ha fatto vaccinare sua moglie prima degli altri?

LU

Eeee.. va beh.. i cognomi vanno rispettati.. la moglie del Nava, la NAVA VACINADA! Se si fosse chiamata NONES l’era diverso “Dobbiamo vaccinare sua moglie..” “NO-NES”

FRA

Vostro onore, ma le sembra normale costringere un ottantenne a prenotarsi il vaccino ON LINE? Che me nono el s’è mes al computer venerdì e lunedì dopo l’era ancora lì… che el zercava de empizalo! / E dopo accedi, password, digita, metti il codice.. il programma va in tilt, riprova, entra nel sito, cade la linea.. e dopo 8 ore davanti al computer ti usciva la scritta di andare a vaccinarti a Moena! E magari quelli di Moena dovevano venire a vaccinarsi a Trento.. E’ organizzazione questa?

LU

Che poi il problema non è tanto fare il vaccino a Moena, l’è che uno de 80 anni per nar da Trento a Moena el ghe empiega 4 mesi. Quando l’arriva sù l’è zà ora de far el richiamo!

GAB (campanella)

Dicasi el famoso “VECIO COL CAPÈL”. Automobilista diversamente giovane che prima el g’aveva sol el capèl, adesso il grado di pericolosità è aumentato perché el gà anca la mascherina!

FRA

Per me vaccinare tutti l’era semplice. Te metti el vaccino dentro qualche boza de Teroldego e dopo te daverzevi i bar a oltranza, H 24! Tempo 2 settimane: TUTTI VACCINATI!

LU

O potevano noleggiare un trattore spargi-grassa, riempirlo de cellule staminali della Regina Elisabetta… e girar con l’elica a manetta: una regione di immortali! / Comunque non era poi così difficile prenotare il vaccino. Bastava dare il numero di cellulare e un’e-mail: Dal CUP ti mandano un sms con una password, tu vai sul sito della Provincia, digiti “accedi” scansioni un documento d’identità valido, ti arriva un codice sulla e-mail, chiami il numero che c’è scritto, digiti asterisco e loro ti danno un appuntamento presso un ufficio dove basta prenotarsi con l’APP per la lettura del QR Code, installare il programma sul telefonino, apri la password, vai a Moena e ti metti in fila. E te passa davanti la moglie del Nava! (tutti ridono) Ma sì dai.. se no se ride en pò durante i processi…

ER

Lei si è fatto il vaccino signor Giudice?

LU

Se mi son vaccinato? Di più! Ho trasferito la residenza a Montevaccino, paese COVID FREE! / Con tutta la famiglia, abitiamo in via Astrazeneca n° 12

ER

Ma avete fatto Pfitzer o Jonshon & Jonshon?

LU

Mia moglie Jonson & Jonson che si è sempre trovata bene col shampo. Io Pfitzer, che mi sono sempre trovato bene coi loro prodotti… ehm.. come dire..

GAB (campanella)

Dicasi “MARITO CHE SI TROVA BENE COI PRODOTTI DELLA PFIZER” quando la moglie è così contenta che a Natale la ghe manda ELA i cestini alla Pfizer!

LU (gentile)

Ehm.. Cancelliere, grazie ma non si senta in obbligo di commentare proprio tutto. No sem su Facebook! Ed essa Vocata, ha fatto il vaccino? (SÌ) Johnson & Johnson?

ER

No, Spick e Spam. Con quel che avanza, NETO SU per terra.

LU

Brava! E lei avvocato?

FRA

Io non ancora, ero indeciso tra Jonson e Jonson e Astrazeneca.. ma zà che ven l’estate, aspetto che esca quel dell’Algida! / Vostro onore chiedo la pubblica tonca per la Segnana, perché abbiamo visto tutti che ogni giorno andava in tv insieme al Presidente Fugatti, a creare allarmismo! Ma mentre il Presidente dava le informazioni importanti, lei dava solo i numeri degli infettati. En pratica la dava i numeri.

GAB

Qualcuno doveva dirghe alla Segnana che l’era proibito uscir, ma non lavarse i cavei..

ER

Vostro onore mi oppongo! Abbiamo visto tutti il garbo con cui comunicava i contagi. L’era tuta emmuciada.. la pareva ENFELTRIDA quasi.. Te vedevi proprio che ghe dispiaseva.. E poi cos’altro poteva fare? Ha fatto ne più ne meno quello che a livello nazionale faceva Speranza!

LU

Avvocata, non nomini Speranza che me passa ogni speranza! Che affrontare una pandemia con uno come Speranza è come zugar alla morra con le manopole.. / D’ogni modo, Vocata non divanghi su Speranza, e si attenga agli amputati!

FRA

Vostro onore, tutti i Virus influenzali RNA come il Covid, ogni 6 mesi/1 anno producono delle varianti, ma tutto questo allarmismo cosa porta? A una corsa alle vaccinazioni ogni volta che esce una variante? E il prossimo inverno quando i comuni raffreddori aumenteranno cosa faremo? Andremo ancora avanti a lockdown? Vivremo per sempre 3 mesi all’anno? E gli altri stiamo in letargo come gli orsi? Al primo colpo di tosse tutti a chiamare il medico fino a far collassare di nuovo il sistema?

ER

Ma cosa vot che collassa el sistema! Che sarà 10 anni che i MEDICI DI FAMIGLIA no i va pù a visitar i pazienti nelle case! Te poderesi denunciarli tutti per omissione di soccorso!

LU

Probabilmente el se ciama medico “di famiglia” perché l’è sempre a casa con sposa e fioi.. / Invece mi ricordo che quando ero mattellotto il medico venivano a casa tua anche se non lo chiamavi. Adesso non risponde al telefono neanche quando lo chiami! Parte sempre la segreteria telefonica.. (Eh.. dai..) Sì! Sono due mesi che lo chiamo per una tendinite. Se volete provo a chiamarlo adesso.. magari a quest’ora risponde…

(telefonata al medico di base)

LU

Sentito? Mi sa che mi conviene farmi dare un medico d’ufficio! Bene! Se non c’è altro chiudiamo qua il primo disbattimento. La difesa vuole aggiungere vergot?

ER

Vostro onore, è vero che sono stati commessi degli errori, ma ricordiamoci che la Segnana e il Ferro si sono trovati in mezzo a un’emergenza senza precedenti! Come dice la parola stessa “emergenza” significa “situazione negativa improvvisa”… E visto che hanno potuto muoversi solo sulla base delle direttive emesse dai vari Dpcm del governo, io vi dico: se proprio vogliamo toncare qualcuno, tonchiamo il ministro della Salute e il governo nazionale! Prima di toncare il nostro governo trentino!

FRA

Per mi va ben, basta che se tonca qualcheduni! Lei vostro onore?

LU

Per mì va ben, basta che se tonca qualcheduni! Però servono delle prove! Ce le ha?

ER

Ohh! Vogliamo parlare dei Virologi di Governo “di fama mondiale” che ogni due giorni i cambiava idea? Prima hanno detto che il virus non arrivava a un metro, poi ha parlato di 4 metri o multipli, poi che il virus muore dopo 5 minuti, poi che galleggia nell’aria, a un certo punto ho pensà “Vot veder che prima de arrivar el citofona?”

LU

Beh in effetti, vedere virologi di fama mondiale confrontarsi con Speranza… era come vedere Michelangelo che discute di pittura con uno che fa le strisce pedonali. Altre prove?

ER

Ohhh! Ma vogliamo parlare della quantità infinita di disposizioni assurde, tipo mettere la mascherina quando fai sport all’aria aperta? O questa.. (giornale) Cioè.. La domanda è: COME viene stabilito se uno ha davvero “assoluta necessità” di andare in bagno? Gli fanno un test?

GAB

Sarà na cagada de test…

LU

Ma cosa vuol dire “può andare in bagno solo chi ne ha necessità”? Perché vi risulta che c’è qualcuno che va in bagno se non ha necessità? “Domani nente sul lago?” “Grazie ma pensavo de nar en bagno” “E domenica?” “No, domenica gò promess a popi che i porto a pisar alla stazion..”

Va beh, altre prove contro Speranza e il Circo Barnum?

ER

Ohh! Vogliamo parlare dei 3 miliardi spesi per i banchi con le ruote? O dei 220 milioni di euro per i bonus monopattino? O dei 50 milioni di mascherine comprate e sequestrate perché farlocche? Quante terapie intensive si potevano aprire con 3 miliardi e 270milioni? Per questo io chiedo che sia iscritto nel registro dei toncabili anche il ministro Speranza!

LU

Sì, mi ha convinto! Direi che le prove sono sufficienti! Accolgo la sua proposta di inserire anche il ministro Speranza e relativo Circo Barnum nel registro dei toncabili. Lei avvocato vuole aggiungere qualcosa?

FRA

No per mì uno o l’altro.. Siccome ho fat en contratto a cottimo, l’importante l’è toncar qualcheduni.

LU

Bene! Il Giudice Supremo dispone che l’assessora Segnana venghi iscritta nel registro dei toncabili, insieme al ministro della Sanità pubblica Roberto Speranza! E insieme al direttore dell’Azienda Sanitaria Ferro! (tra sé) Che po, se te tonchi el Ferro, dopo el se enruzenis.. (martello) Bene, procediamo col prosecco dai, prima che i ne sera via de nof…

ER e FRA

Noo! No eh, n’altra quarantena no eh!

GAB (campanella)

Dicasi QUARANTENA! Quando un normale padre di famiglia, dopo due giorni a stretto contatto con la moglie esce sul bancone e si mette a cantare, come i carcerati!

LU

Per fortuna la Quarantena è finita! Adesso se va per la quinquantena e la tombola! Ahah se no se ride en po durant ei processi.. Dai avvocato sentiamo il prossimo amputato!

FRA

Vostro onore chiamiamo a comparire davanti a questo tribunale, il cittadino, l’imprenditore, l’uomo, il magnate, il magnate e bevete, il magnate bevete e digerite (OOOHH! E ALLORRAA???) Sì, scusi mi sono fatto prendere la mano.. Il signor M..i-c-l E-b..n..R!

LU

Che in italiano saria?

GAB (campanella)

Dicesi “EBNER” l’unica persona al mondo col nome più corto del codice fiscale!

LU

E chi è questo Ebner?

FRA

Quel todesc proprietario di mezzo Alto Adige, inteso come Provincia, e di tutto l’Alto Adige inteso come giornale. Poi el gà l’Adige, il Dolomiten, il Trentino, el Dolomiti, Rttr, Bazar, Athesia Druck, holding, Radio Dolomiti, stamperie, agenzie di viaggi, impianti di risalita, alberghi… E par che l’abbia comprà anca el 20% de RAINHOL MESSNER.. No so se na recia o la gamba destra..

LU (tra sé)

Che rece galo Messner? Il 20% l’è una superfice corporea notevole.. come il Venezuela..

ER

Vostro onore non mi pare sia un reato avere tanti soldi!

LU

Beh a noi giudici, quei coi soldi i né sempre stadi sulle balle. Tuttavia al momento, purtroppo, non è ancora un reato.. Quindi immagino che i capi d’accusa siano altri!

FRA

Sì, l’accusa è avere lasciato su una strada 80 famiglie!

LU

Perché guidavelo na corriera?

FRA

No “strada” in senso lato… cioè, a lato della strada… Per dire che ha fatto perdere il lavoro a 80 famiglie, ed ha azzerato 75 anni di storia editoriale disponendo la chiusura del quotidiano Il Trentino, che aveva appena comprato. E sa come l’ha chiuso? Sa-come-ha-chiuso-il-giornale?

LU

Mah, mi de solito el sero a metà.. (mostra giornale) Così.. poi così.. e dopo el rimetto sul banco.. che lo leggano anche gli altri..

FRA

Vostro onore, Ebner ha chiuso il giornale da UN GIORNO, ALL’ALTRO!

GAB

DE NOT?

ER

Vostro onore, ma di cosa stiamo parlando? TUTTE le attività fallite per la pandemia sono state chiuse senza preavviso! Guardi qua! (giornale) “Chiusi 62 negozi in città”.. La differenza tra questi negozianti e i dipendenti di Ebner, è che i dipendenti di Ebner hanno ricevuto la cassa integrazione, mentre l’unica cosa che hanno ricevuto i negozianti è la cartella per l’anticipo delle tasse del prossimo anno!

FRA

E quindi?

ER

E quindi l’imputato non è affatto il cinico calcolatore che si crede!

FRA (sarcastico)

Se non è un calcolatore.. perché ha comprato un giornale? Visto che i dati riportano che negli ultimi 5 anni i lettori dei giornali sono calati del 70%?

GAB

Perché sei messi a dieta?

LU

Pare che tutto sia nato perché suo figlio gli ha detto “papà, zà che te vai al CONAD a far la spesa, quando te torni compra anca i giornali”! E lui ha comprato il Trentino e l’Adige. Quando la gente sono ricchi l’è così..

FRA

Vostro onore, Ebner ha chiuso il giornale all’inizio dell’anno dopo una potente campagna abbonamenti! E sa perché? Perché così ha potuto spostare gli abbonati del Trentino su l’Adige! dimostrando di non avere alcun rispetto per i lettori! Come se un giornale valesse l’altro…

ER

Beh.. Oddio.. il Trentino e l’Adige non c’era poi sta grande differenza.. Non è che se parla de LA PRAVDA e del BALILLA..

GAB (campanella)

Dicasi BALILLA quella azienda del settore alimentare i cui prodotti sono: le PENNE RIGATE, I TORTIGLIONI, I RUGONI, I RIGATONI, I DORIGONI.. LE TROFIE, LE FARFALLE, LE AQUILE, LE GALINE, LE POIANE..

LU (interrompe)

E allora!? Ma sto qua galo i neuroni a targhe alterne?

FRA

Scusate, ma l’Ebner non poteva chiedere un intervento statale prima di mandare tutti a casa? Che so dei contributi, come fa tutti..

ER

Ci ha provato! Ha tentato molte volte di fissare un incontro col segretario del Consiglio dei Ministri Fraccaro, ma non ha mai ricevuto risposta!

LU

Eeh, i politici sono genti che hanno mille impegni.. E lo dico con cognimento di causa, perché mì g’averò telefonà 40 volte al Bisesti per tor appuntamento, ma vigliacco se l’ha rispondù na volta! Pezo del me medico de base.. / Oddio, probabilmente el Bisesti nol risponde perché no l’ha ancora capì quale tasto del telefono schizar..

ER

O forse non risponde perché ha paura che siano le maestre che lo chiamano per lamentarsi dell’apertura delle materne a luglio!

LU

Più probabile che siano i genitori che lo ciama per ringraziarlo dell’apertura delle materne a luglio! / Dai torniamo a tema.. prego avvocata!

ER

Vostro onore, qui stiamo accusando Ebner per avere chiuso il giornale, ma perché non si è fatta avanti nessuna cordata di IMPRENDITORI TRENTINI per rilevare la testata?

LU

Ma cossa vot, gli imprenditori trentini se i podese i se manderia la Finanza uno con l’altro.

FRA

Sarà, ma Ebner poteva dimostrare più rispetto per i dipendenti del giornale! Perché varda che i soldi no i ghe manca! Varda che l’ultima volta che so fiola dal bagno la gà zigà “papi è finita la carta!” L’è nà dal FEDRIGONI e l’ha comprà la cartiera!

LU

Bene, il giudice supremo stanotte studierà il caso EBN e deciderà se il suo comportamento è perseguibile e toncabile! Chi verrà domani sul Ponte di S. Lorenzo lo scoprirà! Tonca Musicale.. (martello) Dai, andiamo avanti con gli scavi.. (squilla il telefono) Pronto? Dott. Ebner! Cosa ghè? Was wollen sie? Come dice? Ha appena comprato la Valdastico? Ahah te l’ho dita che te fevi strada! Du bist eine zagom! Gò dit che l’è na sagoma! Fate sentir ogni tant! (chiude)

GAB

L’Ebner l’è così ricco che quando al ristorante l’ordina “uova in camicia”, se la camisa no l’è firmada el la porta de volta..

LU

Si dai dai… Andiamo avanti col prosecco! Sentiamo il prossimo amputato.

FRA

Il tribunale di penitenza chiama a comparire davanti al popolo sovrano il ministro per la PUBBLICA DISFUNZIONE Renato Brunetta! Di cui vediamo un rendering… (foto Brunetta)

LU (guarda)

Brunetta è uno di quei casi in cui la frase “NOL GHE ARRIVA” non è fuori luogo!

FRA

… e insieme a lui chiedo siano inseriti nel registro dei toncabili anche i “furbetti dello smart working”! Quei dipendenti che hanno approfittato della pandemia per stare a casa a lavorare 3 ore al giorno, naturalmente a stipendio pieno e mettendo ancora più in crisi le aziende!

LU

Eh sono in tanti ad averne approfittato di questa pandemia! A partire dalle case farmaceutiche. Per dire, il saturimetro, quella specie de molletta sghizada per misurare l’ossigenazione del sangue è sempre costato 13 euro, scoppiata la pandemia in farmacia lo vendevano a 50 euro! LADRI!

GAB

Eeeee.. cosa vot che sia 50 euro.. l’è po’ n’ora de parcheggio a Trento!

LU

Comunque Vocato, sui furbetti dello smart working posso capire, ma per quale motivo dovremo toncare Brunetta?

ER

Eeeeee addirittura toncare Brunetta… T’el metti en na bacinella, te ghe dai na resentada e l’è a posto…

FRA

Perché lo sa cosa ha fatto appena s’è insediato a Governo? Ha aumentato lo stipendio ai dipendenti pubblici! Cioè, in un momento di crisi come questo, con ristoranti, bar, palestre, il mondo della cultura e dell’arte, le partite iva che si buttano dai ponti, lui cosa fa? Aumenta lo stipendio del pubblico impiego di 107 euro!

ER

Eeeee.. cosa vot che sia 107 euro.. L’è po’ 2 ore de parcheggio nel Garage de Torre Verde..

FRA

Signori giurati, ma in questo momento di crisi vi sembra una priorità aumentare lo stipendio della pubblica amministrazione?

ER

Certo che sì! Vi leggo questa nota dell’unione sindacale di Base “Gli aumenti salariali della pubblica amministrazione sono stati disposti per distribuire ai lavoratori una parte dei risparmi realizzati dalle amministrazioni con lo smart working. Smart working che si è trasformato in una spesa a carico dei lavoratori…”.

TUTTI

No come?

FRA

Come può essere “UNA SPESA” per un dipendente, stare a casa in smart working?

LU

Forse perché ogni volta che te ghe telefoni, i è a far la spesa.. (ridono) Ma sì dai, se no se ride…processi.. qua l’è en mortaio!

GAB (campanella)

Dicasi MOR-TAIO abitante della Val di Non che abita a Taio! Gli abitanti di Taio si dividono in 2 categorie di affettati: quelli che abitano a Taio di sopra (TAIADI SU) e quelli che abitano a Taio di sotto (TAIADI ZO).

FRA

Vostro onore, prima erano “i furbetti dei tornelli”, poi sono diventati “i furbetti del cartellino”, e adesso sono “i furbetti dello smart working”: L’INVOLUZIONE della specie! / Se ghe fosse Darwin el torneria sui alberi!

LU

Beh, purtroppo spesso le agevolazioni sul lavoro sono usate in modo onesto, e lo scopo è sempre lo stesso: N.F.F.

GAB (campanella)

Dicasi “NO-FAR-FADIGA” di quei soggetti ASINTOMATICI AL SUDORE affetti da una patologia riconducibile a un disturbo chiamato “MANCANZA DI PARTITA IVA”!

FRA

Vostro onore le sembra giusto che: mentre durante la pandemia c’era gente che faceva gli straordinari rischiando la vita in ospedale, UNA loro dirigente “lavorava”… dalle Canarie in smart holiday?

ER

Ma quale “smart holiday” dalle Canarie? Come se fosse na vacanza star alle Canarie! El varda che le Canarie l’è isole ventose.. Te và i cavèi d’appertut.. sabbia nei calzeti.. pappagalli che canta.. ma vot meter la tranquillità de na bela corsia de n’ospedal?

LU

Beh, in effetti.. oddio i PAPPAGAI i ghè anche all’ospedal.

Va beh.. Allora facciamo che mettiamo i “furbetti dello smart working” nel registro dei toncabili! Col Brunetta! E domani vedremo come andrà a finire! Andiamo avanti col prossimo imputato! (telefono) Pronto? Dott. Ebner! Che pasa amigo? Was wollen sie? Come dice? Ha appena comprato il Palazzo del Vescovo? Noo!! Ma tut tut? Compreso el Tisi? Dai? Ci ha fatto un’offerta per tor tut en blocco? Bello! Senti.. Ebnr ma Ràiola cosa dice, quale è la quotazione del Tisi? (spiega) Na via de mez tra Donnarumma e Gilberto Simoni.. Dai fame saver.. Ciao! (chiude) Che forte.. L’Ebner è così ricco che Bezos il proprietario di Amazon quando el deve comprar qualcos el va da lu! / Bene, dai vediamo il prossimo amputato..

GAB

Vostro onore, gò en vuoto nella panza, m’è vegnù fam..

LU

Eh il bello dello stomaco è che ti avverte quando è vuoto, contrariamente alla testa! El gà la testa così vòda che se el se mette gli auricolari del telefonin nelle recie, i ghe casca dentro..

FRA

Vostro onore, il tribunale di penitenza chiama a comparire … (legge) Nooo! Questo è un nome troppo in alto.. (EEE CHI SARÀ MAI, EL GIANCARLINO?) Nooo non così in alto.. ehm, chiama a comparire il Presidente della Provincia di Trento Monsignor Prof. Ing. Geom. Cav. Rag. Perito Maurizio Fugatti.. per la vicenda dell’orso JJ4 e M57!

LU

M57… Elo n’orso o en dentifricio? Sa quei colluttori.. E sentiamo qual è l’accusa..

FRA

L’accusa è di avere fatto fare una figuraccia a tutto il Trentino per avare catturato l’orso ed averlo rinchiuso al Casteller, e l’orso poi è fuggito! Allora lui l’ha fatto catturare di nuovo e l’hanno rimesso in gabbia, ma lui è scappato di nuovo!

GAB

Chi, el Fugatti?

FRA

Nooo, l’orso!

LU

Eh tra tante fughe di cervelli, uno pù uno men..

GAB

Chi l’orso?

FRA

No, el Fugatti!

ER

Vostro onore bisognerebbe toncare quelli che nel 1996 hanno speso oltre 2 milioni di euro per portare 9 orsi in Trentino! Volevano ricreare in 40 anni una popolazione di circa 50 esemplari… Peccato che in meno di 20 anni gli orsi sono già più di 100!

LU

Eh, i dis tanto dei cunei, ma no ghè altro che i orsi. C’è un mio amico che abita a Coredo e m’ha detto che l’è piem così.. dev’esserghe en nif..

ER

E comunque, con questa vicenda il Fugatti ha fatto una pubblicità al Trentino mica da poco! Gli dovrebbero dare l’Orso di S. Venceslao!

FRA

Varda che l’era n’Aquila quella lì..

GAB (campanello)

Dicasi L’AQUILA quando uno l’è indeciso dove nar.. LA-QUI-LÀ

LU

Sapete quando dicono “ci sono cose che la scienza non è ancora riuscita a spiegare?” per mì i parla de lui. Scusate, no l’ghe arriva..

GAB (campanella)

Dicasi NOL-GHE-ARIVA. Frase composta che indica quando cerchi qualcuno sul Lago di Garda, ma non lo trovi. Esempio: “Nol’ghè-a-Riva.. provo a zercarlo a Torbole”.

ER

Vostro onore Fugatti andrebbe premiato! Perché questa storia degli orsi ha avuto risonanza nazionale e ha fatto una pubblicità al Trentino mica da poco! Ci hanno dedicato anche un film, guardi qua.. (locandina) Per questo chiedo l’assoluzione del mio assistito! Anche perché ha agito per il bene dell’incolumità pubblica, visto che il 22 giugno 2020 (quasi un anno fa) sopra Cles un orso ha ferito due persone..

FRA

Vostro onore, ma quale pubblicità? La prigionia degli orsi ha fatto scattare centinaia di azioni di protesta, un mucchio di gente è scesa in piazza coi cartelli.. sono arrivate addirittura delle minacce di morte!

GAB

Da 2 anni el governo el tegne 60milioni de persone serade en casa e no parla nessuni! El Fugatti el sera via n’orso e scatta le minacce de morte..

LU

E allora? El tasa n’attimo! Chi crede di essere.. la Meloni?

GAB (campanello)

Dicasi MELONI quella parte anatomica del corpo femminile che.. (il giudice gli lancia un mattone) Come non dicasi.

ER

Vostro onore! Si fa presto a protestare in difesa degli orsi se uno abita a Milano, ma se abiti a Cogolo c’è poco da stare tranquilli! Quando vai per i boschi.. non sai mai dove gli orsi potrebbere essere!

LU

Endo vot che i sia, sui rami? Nella cassetta della posta? / Comunque, LEI non lo sa dove sono! Perché el satellitare del Fugatti, el ghe segnala anca la posizion dei orsi! Varda che el Fugatti l’è rispettà dai orsi.. I sente che l’è el maschio alfa.. sarà per la frangetta che ghe ricorda l’orizzonte infinito.. / Varda che se i orsi no i vede el Fugatti per qualche dì i va a zercarlo a casa sua.. i ghè affezionadi.. (foto orso)

FRA

Comunque vostro onore per me è stato il presidente Fugatti a far scappare di proposito l’orso! (CIOÈ?) E’ stata un’operazione di marketing. Di notte è andato su al Casteller, ha aperto la gabbietta e l’ha fatto scappare, così poi poteva riprenderlo e salire nei sondaggi..

LU

Pol esser! Infatti il giorno dopo era al telegiornale a dire che l’orso era scappato.. e poi ha detto “El ciapo mì perché i orsi no i deve nar nel volt del vizim a magnar el miele no no no!” / I m’ha dit che per ciapar i orsi el Fugatti el va per i boschi travestì da Failoni, perché i orsi i riconosce el Failoni dall’odor, i pensa che l’è uno de lori..

ER

Eh.. el Fugatti è sempre stà avanti! Vardè che el Giacomo Leopardi l’ha scritto “A Silvia” … e la Silvia A SUA VOLTA, l’ha gà scrit al Fugatti..

LU

No, a dire la verità.. è stata Brigitte Bardot che gli ha scritto! Gli ha scritto che voleva portare gli orsi.. a..

GAB

A Sant Tropè?

FRA

No in Bulgaria. Guardate qua.. (giornale) “Brigitte Bardot scrive di nuovo a Fugatti” (realizza) Cioè “di nuovo?” Significa che si erano già scritti prima?”

LU

I se parlava tèi.. La mamma del Fugatti la neva al Conad de Avio a far la spesa, e le so amiche le ghe diseva: “Ma el to Maurizio? Galo en toc de morosota? Con quella bella frangetta TIRABACI” “Mah, el se parla con na francese!” “Ah gnent de bom… quelle l’è tutte quattro baguette”

ER (pettegola)

Ma, secondo voi… Che cosa diceva il Fugatti alla Bardot?

LU

Probabilmente LEI se lo sta ancora chiedendo

FRA

El g’averà dit “no no no je vo no podè andà nel volt a magnar la baguette dal vizim dela meson.. no no no” / Però, gentile la Bardot a proporsi di portare gli orsi nel suo parco in Bulgaria..

LU

No, forse non ha capito; la Bardot voleva portare gli orsi e molarli nel parco insieme al Fugatti! Come esca viva. Cibo a km 0.. Ricco di fibre, di ferro e soprattutto di Lega.

GAB (campanella)

Dicasi BRIGITTE BARDO di famosa canzone da trenino di capodanno..

(parte la canzone samba e tutti ballano)

LU

Se no se balla en poc durante i processi… Anca perché en discoteca no se pol. Comunque il Fugatti e la Bardot si conoscevano da anni. Eccoli qua insieme.. a Tovel (foto) (MA QUA NON C’È IL FUGATTI!) Ah no? E chi è che ha fatto la foto? E quella lì è Caterina Dominci sotto l’ombrela che la tol su firme per le minoranze linguistiche dell’isola..

ER

Ma cosa ci troverà la Bardot nel Fugatti?

LU

L’è sempre stata attratta dalla so frangetta, perché le ricorda il mare impetuoso al tramonto dietro una tendina di stelle.. (foto Fugatti e Bardot) E’ proprio una questione geometrica, vedete l’orizzonte dietro, è una perfetta riga.. proprio come i cavèi del Fugatti /

Varda che la frangetta del Fugatti l’hanno usata come calco per la testiera del letto di un famoso film della Bardot… (locandina) Varda qua.. un film di ORSO-n Welles.. Se guardate attentamente la testiera dietro.. ha la stessa INTELAIATURA della frangetta tirabaci del Fugatti. Dai, procediamo…

ER

Vostro onore, mi pare chiaro che le circostanze attenuanti superano le aggravanti, chiedo quindi l’assoluzione dell’imputato perché ha lavorato per il bene del territorio! Ricordiamoci che i turisti hanno paura degli orsi e sapere che un esemplare pericoloso è stato rinchiuso li rende più tranquilli! Anche perché se ti trovi un orso davanti, sa fat?

LU

Ehhh cosa vot far? Ti butti per terra e te fai finta de esser mort, e aspetti che vada via. Come fa i negozianti quando entra la Finanza..

Va beh.. Ritengo esaurito l’argomento! Stanotte valuterò con attenzione la posizione dell’amputato munito di frangetta tirabaci, e domani conosceremo il verdetto… Sarà toncato? Non sarà toncato? Chi verrà al ponte di S. Lorenzo vedrà! Ci sarà la prima Tonca musicale della storia! (martello) Bene, andiamo col prossimo amputato. Prego Vocato!

FRA

Il tribunale di penitenza di Trento chiama a comparire davanti alla pubblica piazza… Ohhh No! No! No! No se va a toncar tutta sta zent nell’acqua del vizim no! No! no! (MA SI PUÒ SAPERE CHI E’) ma qua non c’è abbastanza acqua.. (PERCHÉ?) Qua ci sono 70 imputati! Qua si chiede la tonca per i 70 consiglieri regionali!

LU (interrompe )

Ehh??? Quanti sono i consiglieri regionali? (70!!) Ahah no dai… 70? Le assemblee i le fa al Briamasco? Cioè, questi si trovano in 70? No dai.. Cioè 70 macchine nel parcheggio, 70 careghe, 70 tesserini, 70 ombrele quando piove..

FRA

Ma effettivamente.. quando si trovano, voi dir.. en 70 sa fai? En Musical? / El tiro alla fune? 35 per parte?

LU

Mah infatti, qua BISOGNA TROVARGHE QUALCOS DA FAR a sti 70. Dai avvocati pensiamo a qualcosa da fargli fare..…

GAB (campanella)

Vostro ODORE! Mi permetta di intervenire a FUROR DI POLIPO! Volevo far notare che se sono in 70, trattasi di assembramento! BISOGNA TROVARGHE QUALCOS DA FAR!

ER

Se poderia metterli all’ingrasso e venderli alla maccelleria Belli, in caso di invasione de extraterrestri cannibali!

LU

Pol esser. Comunque, a parte trovarghe qualcos da far, qual è l’accusa per i 70 consiglieri regionali?

FRA

L’accusa è che in un momento di difficoltà in cui tante imprese stanno faticando a sopravvivere, e in tanti hanno perso il lavoro, loro si sono disposti il rimborso delle spese di viaggio anche per le sedute in videoconferenza! Ma se uno è in videoconferenza da casa, di che viaggio si sta parlando?

LU

Boh magari i se fa na canna.

GAB (campanella)

Dicasi FARSI UNA CANNA di persona che si alza al mattino presto e va per fiumi a pescare trote, cavazini, galine, alette de cunel, porchetta, costine de maiale, smacafam, zigole rosse..

LU

Sì va bene! (agli altri) A che ora passelo el pulmino a torlo?

GAB

Vostro onore m’è vegnù fam… Se poderia averghe en panet con la mortandela?

LU (campanella)

Dicasi LA MORTANDELA, di persona della Val di Non deceduta che tutti si chiedono dove sia: la MORTA-NDELA? (giustificandosi) Ogni tanto è bello cambiare la prospettiva. Prego avvocata-ta-ta!

ER

Vostro onore, a difesa degli imputati chiedo sia messo agli atti che il presidente del Consiglio Regionale Paccher ha detto che “non sarà possibile chiedere i rimborsi per le sedute del passato”

LU

Nooo! Cioè no i pol recuperar le spese de viaggio per gli incontri in smartworking fatti quando ancora no se saveva gnanca cosa fosse el smartworking?! Ma che ingiustizia! / Tuttavia, prima che i faga altri danni… BISOGNA TROVARGHE QUALCOS DA FARE A STI 70! / Se poderia venderli alla Marzadro! Al posto della Grappa 18 Lune i fa la Grappa 70 consiglieri..

FRA

Mah.. ghe penserem. Vostro onore vorrei far notare che il Consiglio Regionale è composto per metà da metà trentini e per metà altoatesini. E sono in disaccordo su tutto: dalla toponomastica al tempo di cottura dei crauti… perché metà parlano tedesco e metà italiano.. Però, guarda il caso, quando se tratta de soldi i se capis sempre benissimo!

GAB (tra sé)

Mi i ciaperia tutti a PACCHER..! En po’ a Paccher e en po’ a Noggler!

ER

Vostro onore, a parte che… BISOGNA TROVARGHE QUALCOS DA FAR.. Comunque tutto questo putiferio per un rimborso.. Tra l’altro vorrei ricordare che i presidenti delle 2 province hanno detto che “potrà chiedere il rimborso SOLO chi si reca fisicamente negli uffici del consiglio”.

FRA

Ah, avrà il rimborso SOLO chi va a prenderselo in Consiglio? E immagino che chiederà un rimborso per essere dovuto andare a prendersi il rimborso…

ER

Guardi che i consiglieri per ricevere il rimborso devono compilare un’autocertificazione! E mi rifiuto di credere che un politico possa fare delle dichiarazioni false!

FRA

Ah-ah! Guardi questo articolo di 20 giorni fa.. (giornale) “Rimborsi gonfiati ex consiglieri nei guai” Giacomo Bezzi, Walter Viola e Tiziano Mellarini sono accusati di falso e truffa aggravata per avere gonfiato i rimborsi spese! Sono stati “Geolocalizzati per verificare gli spostamenti reali”

LU

Noo! Al Mellarini i gà mes el collare, come ai orsi.. Che tristezza! Ma Tiziano! Mi cade un mito! Però.. BISOGNA TROVARGHE QUALCOS DA FAR.. / Idea! Potremo usarli come unità di misura per calcolare la distanza tra la casta e il popolo!

TUTTI

Cioè?

LU

Cioè quando uno dice per esempio “Quel lì l’è completamente fòra dalla realtà vecio..” “Sì ma quanto fòra elo?” “Oh, el sarà fòra almen 70 consiglieri regionali..”

TUTTI

Sì pol esser..

LU

Bene dai! (aggiusta le carte) Il giudice supremo ritiene che la posizione degli amputati sia perseguibile di Tonca. Domani mi ritiro e decido il da farsi, e domenica sapremo la sentenza. Bene passiamo al prossimo amputato dai! (squilla il telefono) Dott. Ebner! Che pasa amigo? Was wollen sie? Come dice? Ha appena comprato 70 consiglieri regionali? E dove li mette? Ah, interessante! (spiega) L’ha dit che el ghe fa na riga rossa sulla fronte e li pianta lungo i tornanti del Bondom per misurar l’altezza della neve..! (chiude) Bravo Maicol! Ganz gut! Fiel Spass! Tele pass! Car-tofel! Kom-patscher! (chiude) Bene. Avvocato, un’ultima arringa?

FRA

No grazie, ho appena magnà.. e po’ le è pesanti a st’ora.

LU

Bene, allora andiamo avanti. Sentiamo il prossimo amputato.

FRA

Il tribunale di penitenza 2021 a fronte della violazione alla legge n°82, comma 6 della pendenza 501 come i Levis, e verifica del DPR 72/5 del intercity numero 16 con supplemento rapido delle 10…….

LU

E allora? Avvocato, lei divanga! Come dicono gli abitanti di Torre Vanga: non divanghi!

FRA

Scusate… me son fat ciapar la man! Comunque.. BISOGNA TROVARGHE QUALCOS DA FAR.. Chiamiamo a comparire davanti al popolo sovrano i baristi e i ristoratori trentini per avere violato le prescrizioni sull’emergenza Covid mettendo a rischio la salute di tutti gli abitanti della terra! Di tutto il globo terracqueo! E probabilmente anche di Marte!

LU

Cioè? Avvocato sia più implicito! Si implichi.. coraggio!

FRA

Guardi qua.. (giornale) “Caffè senza coperchio i vigili chiudono il bar” Il bar Alla Rotonda è stato chiuso dai vigili perché non avevano messo il coperchietto in plastica su una tazzina da caffé! Chiusura del bar e sanzione in arrivo!

TUTTI

Nooooo!!

GAB

Sarà stato l’Uomo Ragno che ha fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè..

LU

Che roba.. zènt che elabora le tazzine del caffè così come fosse Benelli 3 marce! (imita) “No no no no se va nel bar del vizim a bever el caffè senza el quercet de plastica..no no no”. La difesa vuole intervenire?

ER

Mi scusi vostro onore, ma di fronte a questi comportamenti delittuosi, io ricuso il mandato! (MA COSA DICE? SCOOP!!) Sì, seppure sono un avvocato, ho anche io una morale, mi rifiuto di difendere malviventi che non mettono il coperchietto sulla tazzina del caffè!

GAB (campanello)

Dicasi MALVIVENTI chi non rispetta delle semplici regole dettate da un Dpcm che cambiava a ogni disposizione! Disposizione che cambiava a ogni direttiva! Direttiva che cambiava a ogni decreto! Decreto che cambiava a ogni delibera! E delibera che cambiava a ogni Dpcm!

FRA

Infatti, era tutto così semplice! / (t) Comunque.. A parte che.. BISOGNA TROVARGHE QUALCOS DA FAR.. Vorrei far notare che anche a Bolzano c’era tanta malavita durante il coprifuoco.. Guardate qua (giornale) “Multa da 280 euro per due ragazze che mangiavano una pizzetta su una panchina”

LU

Maria 280 euro!! Cosa ghera su? Fetele de scodega de Chiara Ferragni? / Comunque, sappiate che anche a Pergine ci sono criminali in libertà… (giornale) “Era seduto su una panchina sotto casa, multato di 280 euro”. Varda che oci cattivi! I lo ciama el Pablo Escobar de Pergine, perché el va en giro a sentarse su tutte le panchine della Valsugana. Na volta a Scurelle el s’è sentà anca su en paracar!! No no no! No se se senta sul paracar del vizim no no no! Ma finalmente adesso i l’ha ciapà! Un applauso a quel vigile che l’ha multato!

ER

E complimenti anche a quel poliziotto che a Trento, col coprifuoco alle 22, entrava nei ristoranti alle 21.55 vestito in borghese per vedere se lo servivano.. E dopo che l’avevano servito el ghe feva la multa!

FRA

Grande! Ghe vol coraggio per far missioni del genere! Cioè, girare per i quartieri spagnoli a Napoli e arrestar narcotrafficanti se fa presto, ma tì entra in un ristorane a domanda na birra alle dese men zinque..

ER

Questo l’è come Starsky e Hutch, Montalbano, e el commissario Rex messi ensieme!

FRA

Dev’essere parente di quelli che sono andati 17 volte a multare il bar ai Solteri! Varda qua.. (news) “Bar sempre aperto, 17 multe per 10mila euro”

LU

Pensa sto por om, non faceva tempo ad alzare la saracinesca che ghe arrivava n’altra multa.. (t) A un certo punto i gà fat na multa anca per averghe finì el libret delle multe.. / Ma lo sapete che ad aprile, in piena zona arancione, un barista di piazza Pasi ha servito uno spritz a un cliente alle 17.55? Col coprifuoco alle 18? Cioè lì vol dir che te sei delinquente-dentro proprio

ER

E lei come fa a saperlo?

LU

Ghe l’avevo ordinà mì.

FRA

Vostro onore chiedo per tutti i baristi e ristoratori una pena esemplare, per la loro irresponsabilità! (al collega) Mi chiedo, ma non potevano fallire con la loro attività in silenzio senza rompere le scatole?

GAB

Vostro odore, posso fare una domanda? Ma questi non avevano paura del contagio?

LU

Certo che sì, ma siccome sono stati anche colpiti dalle chiusure, il virus per loro era solo uno dei problemi! Non l’unico!

FRA

A un certo punto la società si è divisa in due gruppi! Tutti avevano paura del virus, ma un gruppo aveva risorse finanziarie per stare fermo, e l’altro invece era senza reddito… e quindi preferiva affrontare il virus, con le dovute attenzioni sanitarie, ma tornando al lavoro.

LU

Diciamo che la pandemia ci ha messo tutti nella stessa tempesta, ma qualcuno ha affrontato la tempesta su una nave da crociera coi buoni pasto della Provincia, qualcun altro su una barca.. e altri su un canotto gonfiabile, sbusà..

ER

E di solito quelli coi buoni pasto sono i primi a denunciare il barista se non mette il coperchietto alla tazzina.. / Comunque, certi giorni per el giro al sass ghera pù poliziotto che zent en borghese..

LU

Sì, a Piazza Dante no ghe pareva vera che i fosse tutti lì..

FRA (confidenziale)

Da quando c’è la pandemia, l’unica cosa che interessa è “non create assembramento” e “indossi la mascherina”! Te podi guidar embriac no i se n’accorze gnanca.. NO i te fa l’alcoltest gnanca se te ghe vomiti sulle scarpe..

ER

Beati voi, a mì l’altro dì i voleva farme l’alcoltest.. gò dit “No no, feme el tampone valà!”

LU

Tu oggi puoi andare in giro con un bazooka in spalla! Se i te ferma i te dis “dove va?” “Mah, volevo far saltar in aria el Duomo” “Bene. Mi raccomando la mascherina sopra il naso”! Da un anno a questa parte l’unico problema dell’umanità è l’assembramento, le mascherine e chiudere le attività!

ER

Però, vostro onore stavo pensando.. Se dopo un anno di bar chiusi, ristoranti chiusi, palestre chiuse, teatri chiusi e musei chiusi ci troviamo ancora a questo punto forse le attività da chiudere erano altre… Per dirne una: Palazzo Chigi!

LU

Anca perché ordini la chiusura dei ristoranti e no te seri Montecitorio che l’è el posto dove i magna de più? / Va beh, allora il giudice ritiene che i ristoratori e baristi trentini siano inseriti nel registro dei toncabili. Saranno toncati? Non saranno toncati? Dumam al Ponte di S. Lorenzo lo sapremo! Dai che andiamo avanti, cancelliere sentiamo il prossimo amputato.. (squilla) Dott. Ebner! Che pasa amigo? Was wollen sie? Come dice? Ha appena comprato l’uscita autostradale dopo Bolzano nord? Mi sa che ha preso una chiavaten perché quella l’è anni che è CHIUSA. Ahah Ja Ja.. Lederhossen.. Weinshnizel.. GheMUSE suppe al Muse! Che la ghemuse-suppe l’è la zuppa che i te dà al Muse. (chiude) Bene, sentiamo il prossimo Amputato!

FRA

Vostro onore, il prossimo amputato a comparire davanti a questa Corte è il consigliere provinciale Alessandro Savoi! (giornale) L’accusa come riporta questo articolo, è avere usato parole altamente offensive sul suo profilo Social contro due colleghe di partito Alessia Ambrosi e Katia Rossato che hanno avuto la sola colpa di trasmigrare like a cormoran (EH?) come i cormorani, in Fratelli D’Italia.

LU

Due colleghe di partito “partite”. La parola alla difesa!

ER

Vostro onore, chiedo sia messo agli atti il commento della stessa Ambrosi che è parte lesa nei confronti dell’imputato: “Il consigliere Savoi si è scusato sia pubblicamente sia in privato e per me questo chiude il caso”. Non capita spesso che qualcuno che ha fatto qualcosa di stupido poi chieda scusa.

LU

Bene. L’accusa vuole aggiungere qualcosa.. (Fra sta messaggiando) E allora? L’è sempre lì che el zuga col telefonim.. Ma chi crede di essere, l’assessore Bisesti durante le sedute consiliari?

FRA (mette via)

Sì scusi. Vostro onore, sappiamo tutti chi è il consigliere Savoi, che l’ultima volta che l’ha dit na frase senza sbagliar i congiunviti, ghè vegnù sangue dal nas.. Però, avere una ridotta proprietà di linguaggio non deve giustificare certi comportamenti!

ER

Vostro onore, lei conosce il famoso detto “Prima di giudicare un uomo cammina nelle sue scarpe”?

LU: Sì, certo l’è del Pittarello no?

ER: No, è un proverbio indiano!

LU: Ma dai? Pensavo che el Pittarello el fosse de Trent

ER: Bene, sulla base di questo proverbio chiedo l’assoluzione dell’amputato. E non ho altro da aggiungere.

LU

Beh in effetti la storia delle scarpe, che poi riconduce al vissuto delle persone, ha un suo perché.. Guardate che il Savoi ha avuto un’infanzia difficile. A Cembra ha vissuto sempre allo stato brado! Varda che gli hanno dato 2 volte la prima comunione, perché la prima non la g’aveva fat effetto…

GAB

Confermo, perché mì el conoso. Varda che quando el Savoi el taia na zigola, l’è la zigola che pianze..

LU

Sì. Varda che l’ultima volta che el Savoi el s’è dat la zapa sui pei.. è vegnù su piantine de pomodori!

ER

Però… nel 700° anniversario dalla morte di Dante, mentre tutto il mondo celebra il Sommo Poeta.. noi siamo qui a parlare del Savoi! Fa un po’ ridere..

GAB (campanella)

Dicasi SOMMO POETA, colui che nella sua INDOVINA Commedia ha inventato il traghettatore Caronte CANNAVACCIUOLO, che disse “Lasciate ogni PIETANZA voi che entrate!”

LU

Aspettiamo un attimo che la capisca anche Roberto Stanchina…

ER

Che poi Dante… ha soggiornato anche in Trentino no?

LU

Sì, el dormiva a casa della Dominici! Sul Divano, perché altrimenti so marì el ghe rifeva el nas! Non so se lo sapete ma ci ha dedicato anche una lode alla Dominici.. (Nooo?!) Sì, è scritta sotto il masso enorme che c’è a Marco, quello dove c’è scritto “Quella ruina che nel fianco di qua da Trento..” ecco, nella parte sotto della roccia c’è la lode alla Dominci. Non lo sa nessuno perché alzare quel masso l’è en casim. / Dai andiamo in vanti.. Prego..

ER

Vostro onore chiedo l’assoluzione dell’imputato perché: 1° ha chiesto scusa! 2° si è volontariamente dimesso dal Consiglio Regionale! (EH?) Ok, forse non proprio del volontariamente! (Ah beh si beh..) e 3° è chiaro che il suo è stato uno sfogo. Volgare, inadeguato e biasimevole, ma pur sempre uno sfogo!

LU

Avvocata.. a parte che se si è dimesso… BISOGNA TROVARGHE QUALCOS DA FAR.. Comunque non possiamo archiviare tutto con “è stato uno sfogo!”. No no no! No se se sfoga nel social del vizim de casa no no no! Non si può trarre tutto in mucca! Ricordiamoci che IL Savoi è un PERSONAGGIO PUBICO!

FRA

Infatti, cosa vuole dire “uno sfogo”? Chi rappresenta le istituzioni NON può usare un linguaggio così volgare, tantomeno su Facebook!

GAB (campanella)

Dicasi FACEBOOK quel social dove le persone si conoscono! Per poi darsi appuntamento su whatzup. Per poi vedersi su skype. Per poi mandarsi a cagare su Tik Tok.

LU

Signor virologo! E allora? Varda che te banno! e dopo te taggo! e dopo te switco! E te downlodo e te do 2 sciafe che i te ricovery found al S. Chiara! At capì? (NO) Gnanca mì. Prego..

ER

Però vostro onore, se mi permette.. considerate le circostanze menzionate… Al Savoi BISOGNA TROVARGHE QUALCOS DA FAR..!

FRA

Se PODERIA FARGHE FAR en bel bagno NELLE ACQUE de l’Ades!

GAB

Pù che nelle acque dell’Ades bisogneria toncarlo en quelle de Lourdes!

ER

“No no no! no se va en giro a toncar el Savoi nel volt de Lourdes no no no!” / Vostro onore, lungi dal giustificare il linguaggio dell’imputato, ma mi sembra giusto riportare che in un’epoca in cui tutti usano parole allo scopo di non farsi capire, il Savoi si è fatto capire..

LU

Sì, ma l’era meio se no’l se feva capir…

FRA

Scusi avvocata, ma cosa vuol dire “che tutti usano parole per non farsi capire”?

ER

Beh.. che oggi nessuno chiama più le cose col suo nome! Lo spazzino si chiama “operatore ecologico”, il bidello si chiama “teacher advisor”, le cassiere si chiamano “costumer assistant”, sa come si chiama il barelliere?

LU

Tiziano Mellarini ex assessore alla Cultura e al Turismo!

ER

Sì anca, ma si chiama “paramedico”!

LU

Va beh va beh.. basta così. Allora alla luce di quanto emerso, dichiaro che l’imputato Savoi: “Ha creato un visual content al fine di implementare la discussione verso il suo target di riferimento della digital experience del suo profilo Facebook generando un sentiment negativo che ha peggiorato la sua social reputation”

TUTTI

Cioè?

LU

L’ha fat na cazzada! Quindi è inserito nel registro dei tonabìlly! E poi.. essendo che si è dimesso.. BISOGNA TROVARGHE QUALCOS DA FAR.. Bom valà! Andiamo avanti… / Comunque è vero che oggi parlano tutti per confondere..

FRA

Per non parlare di tutti gli INGLESISMI nati con il Covid: Lockdown, smart working, flash mob, caregivers, drive through, mask-down..

GAB (campanella)

Dicasi INGLESISMI COVID, quando anche i negativi al tampone, sono vittime della VARIANTE INGLESE! E per guarir, più del vaccino serve en corso al CLM.

LU

Immagino se da bocia mia mamma avesse parlato così! “Va bene che siamo in lockdown! Ma smettila di fare flash mob sul pontesel, che se croda la ringhiera te downloadi sulla home dei attrezzi e te finisi col CLUster sul pick-down!” Bene, andiamo avanti col prossimo amputato!

FRA

Finiti! St’am gli imputati i è nadi via come l’amichina..

LU

Bene! Allora, il giudice supremo stanotte studierà tutti i casi dibattuti! E dumam scopriremo chi saranno i toncati! Nella prima Tonca musicale della storia delle Vigiliane!

Io ringrazio gli attori che hanno partecipato:

Erica Zambelli

Franco Tognolatti

Gabriele Zanon!

A tutti i figuranti della giuria popolare!

E un grande, fragoroso, potente, interminabile applauso a tutti coloro che anche quest’anno si sono prodigati per realizzare queste complicatissime feste! Il Comune di Trento con il sindaco Franco Ianeselli, Lorenzo Andreatta e Paolo Frenez, il Presidente del S.Chiara Sergio Divina, il direttore Francesco Nardelli e tutti i dipendenti del S. Chiara.. e poi tutti i volontari che lavorano nell’ombra senza di loro…

E grazie a voi splendido pubblico per il calore dimostrato! (squilla telefono) Pronto? Dott. Ebner! Cosa ghè? Was wollen sie? Come dice?.. No no, tranquillo, nem via noi! Eravamo dietro andare.. Dice che ha appena comprato piazza Fiera! Ebner! Podo dirte na roba? NEIN NEIN NEIN! DU GEHST NICHT DURCH DIE KELLER DER NASCHBARN ZU TRINKEN! NEIN NEIN NEIN! Gò dit che.. va beh, l’averè capì..

Parte la canzone “FACCIAMO FINTA CHE” di Ombretta Colli.

fine