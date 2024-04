PAT * SCUOLA: « GRADUATORIE D’ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE, APPROVATO IL BANDO PER IL TRIENNIO 2024/2027 »

13.48 - venerdì 5 aprile 2024

Graduatorie d’istituto del personale docente, approvato il bando per il triennio 2024/2027. La Giunta provinciale, su proposta della vicepresidente e assessore all’istruzione Francesca Gerosa, ha approvato oggi il bando relativo ai termini e alle modalità di presentazione delle domande per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto del personale docente per il triennio scolastico 2024/2027. Contestualmente è stata approvata la tabella per la valutazione dei titoli che dovranno presentare gli aspiranti docenti alle scuole provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.

“Abbiamo voluto velocizzare la procedura di formazione delle graduatorie, considerati i tempi tecnici necessari per giungere alla loro approvazione e per garantire così il regolare inizio dell’anno scolastico a settembre – spiega Gerosa – Inoltre è necessario consentire l’avvio a breve delle procedure anche per evitare la sovrapposizione con gli adempimenti di fine anno da parte delle scuole. Rispetto alla passata edizione è stata introdotta la possibilità per i docenti inseriti in terza fascia di passare alla seconda fascia, riservata ai docenti abilitati, una volta che abbiano conseguito il titolo di abilitazione e previo svolgimento della necessaria attività istruttoria. Per questo, durante il periodo di vigenza triennale delle graduatorie, sarà prevista una finestra estiva per la presentazione del titolo”.

Gli aspiranti docenti, in possesso dei requisiti di legge per l’insegnamento, potranno inoltrare domanda per il tramite dell’utilizzo di identità digitale dall’apposito link presente sul portale Vivoscuola, nei seguenti termini, fatta comunque salva la necessaria pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per il decorso degli stessi:

apertura termini inoltro domande: giovedì 11 aprile

chiusura termini inoltro domande: lunedì 13 maggio

Tutte le informazioni relative alla procedura, incluse le risposte alle FAQ di supporto alla compilazione della domanda, saranno come di consueto pubblicate su Vivoscuola nell’apposita area dedicata.

Gli aspiranti docenti saranno inseriti nella seconda e nella terza fascia delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine risultante dall’applicazione dei criteri e dei punteggi di valutazione dei titoli previsti nelle tabelle allegate al bando. L’istruttoria delle domande è in capo alle istituzioni scolastiche e le graduatorie verranno utilizzate dal 1° settembre 2024, per il triennio scolastico 2024/2027, per il conferimento delle supplenze di inizio anno e in corso di anno scolastico da parte dei Dirigenti scolastici.