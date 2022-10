APPLE * IPAD PRO: « PRESENTATO IL PRODOTTO DI NUOVA GENERAZIONE CON I SUPERPOTERI DEL CHIP M2, REGISTRAZIONE VIDEO PRORES E WI-FI 6E ULTRAVELOCE »

17.12 - martedì 18 ottobre 2022

Apple oggi ha annunciato il nuovo iPad Pro con il chip M2, offrendo la combinazione perfetta di portabilità, versatilità e prestazioni incredibili. Il nuovo iPad Pro offre un’esperienza ‘hover’ di livello superiore per Apple Pencil e una connettività wireless ultraveloce. In più, ha il display per dispositivi mobili più avanzato al mondo, fotocamere pro, Face ID, Thunderbolt e un sistema audio a quattro altoparlanti. Le nuove funzioni di iPadOS 16, tra cui Stage Manager, supporto per monitor esterni,1 app di livello desktop e modalità Riferimento danno una marcia in più ai flussi di lavoro professionali su iPad. Grazie al suo hardware avanzato e a iPadOS 16, iPad Pro mette a disposizione dell’utente un incredibile ecosistema di potenti app professionali che nessun altro dispositivo di questo genere è in grado di offrire. Il nuovo iPad Pro può essere ordinato da oggi e sarà disponibile negli store da mercoledì 26 ottobre.

“La nuova generazione di iPad Pro ridefinisce i confini di ciò che è possibile fare con iPad, rendendo ancora più versatile, potente e portatile la migliore esperienza iPad”, ha detto Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. “Grazie alla potenza del chip Apple M2, il nuovo iPad Pro offre prestazioni incredibili e le tecnologie più avanzate di sempre, fra cui un’esperienza ‘hover’ di livello superiore per Apple Pencil, registrazione video ProRes, connettività wireless ultraveloce e potenti funzioni di iPadOS 16. È unico.”

Prestazioni incredibili grazie al chip M2

Il chip M2, che ha dato inizio alla nuova generazione di chip serie M Apple, porta su iPad Pro prestazioni e capacità ancora più straordinarie con un’efficienza energetica all’avanguardia nel settore, un’architettura di memoria unificata e tecnologie su misura.

M2 ha una CPU 8-core fino al 15% più veloce rispetto a quella del chip M1 e introduce miglioramenti sia nei performance core che negli efficiency core. Inoltre, la GPU 10-core offre prestazioni grafiche fino al 35% più scattanti, per soddisfare anche l’utente più esigente. Insieme a CPU e GPU, il Neural Engine 16-core può elaborare 15.800 miliardi di operazioni al secondo, oltre il 40% in più rispetto a M1, rendendo iPad Pro ancora più potente quando impegnato in operazioni di machine learning. Il chip M2 offre inoltre 100 GBps di banda di memoria unificata, il 50% in più rispetto al chip M1, e supporta fino a 16GB di veloce memoria unificata, per lavorare in modo ancora più fluido con più app alla volta e con file pesanti.2

Le prestazioni del chip M2 mettono il turbo anche ai flussi di lavoro più impegnativi, come l’editing di pesanti librerie di foto, la manipolazione di oggetti 3D complessi, ecografie e indagini mediche approfondite o giochi impegnativi dal punto di vista della grafica. La potenza del chip M2 dà una marcia in più anche al nuovo motore multimediale e al processore ISP, che insieme alle fotocamere avanzate consentono per la prima volta di registrare video ProRes e di effettuare la transcodifica dei file ProRes fino a 3 volte più velocemente. Questo significa che chi crea contenuti può registrare, modificare e pubblicare video di qualità cinematografica ovunque, usando un unico dispositivo.

Un’esperienza ‘hover’ di livello superiore con Apple Pencil

Resa possibile dal nuovo iPad Pro e iPadOS 16, la funzione ‘hover’ di Apple Pencil (seconda generazione) permette agli utenti di avere una modalità d’interazione con lo schermo completamente nuova. Ora Apple Pencil viene rilevata già quando si trova a 12 mm dal display, permettendo di vedere un’anteprima del tratto prima ancora che venga tracciato. Questo permette all’utente di fare sketch o illustrazioni con una precisione ancora maggiore e rende qualsiasi cosa l’utente faccia con Apple Pencil ancora più semplice e intuitiva. Per esempio, con la funzione Scrivi a mano i campi di testo si ingrandiscono in automatico quando si avvicina Apple Pencil allo schermo e la conversione della scrittura a mano in testo digitato è ancora più veloce. Anche le app di terze parti possono sfruttare questa nuova funzione, aprendo la strada a modi completamente nuovi di annotare e disegnare.

Connettività wireless ultraveloce

Il nuovo iPad Pro offre le connessioni Wi-Fi più veloci grazie al supporto dello standard Wi-Fi 6E,3 permettendo di gestire in qualsiasi luogo anche i flussi di lavoro più impegnativi. I download possono raggiungere la velocità di 2,4 Gbps, il doppio rispetto alla generazione precedente. I modelli Wi-Fi + Cellular con 5G (sub‑6GHz e mmWave4) ora supportano ancora più reti 5G in tutto il mondo, così l’utente può accedere ai file, comunicare con colleghe e colleghi e fare il backup dei dati in un attimo, ovunque si trovi.5

Funzioni professionali senza paragoni grazie a iPadOS 16

Oltre a importanti aggiornamenti a Messaggi, nuovi strumenti in Mail e Safari, la nuova app Meteo e i nuovi modi di interagire con foto e video usando Testo attivo e Ricerca visiva, iPadOS 16 introduce potenti funzioni per la produttività che portano l’esperienza iPad Pro a un altro livello.

Stage Manager offre un’esperienza di multitasking completamente nuova, organizzando in automatico app e finestre, e semplificando il passaggio da un’attività all’altra. Entro la fine dell’anno, Stage Manager supporterà i monitor esterni con risoluzione fino a 6K: l’utente potrà creare il suo spazio di lavoro ideale; per esempio, potrà tenere aperte fino a quattro app su iPad e fino a quattro app sul monitor esterno.

Le app di livello desktop aprono la strada a nuove funzionalità ottimizzate per il display di iPad Pro: sono ancora più potenti grazie a nuovi elementi e interazioni, come l’opzione di annullare e ripetere le azioni a livello di sistema, un’esperienza di ricerca e sostituzione riprogettata, un nuovo menu con le azioni più comuni, barre degli strumenti personalizzabili, la possibilità di modificare le estensioni dei file e vedere le dimensioni delle cartelle in File e molto altro.

Grazie alla Modalità Riferimento, iPad Pro 12,9″ con Display Liquid Retina XDR è in grado di soddisfare i requisiti cromatici richiesti per attività di revisione e approvazione, color grading e compositing, per cui l’accuratezza dei colori e la fedeltà delle immagini sono fondamentali. Così chi usa iPad Pro per lavoro, per esempio chi si occupa di fotografia e videomaking, può modificare immagini e video HDR per renderli più realistici, e chi lavora sui set cinematografici può vedere in anteprima i contenuti con un profilo colore che rispecchia la ripresa finale.

iPad e l’ambiente

I nuovi modelli di iPad sono progettati in modo da ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente e per la prima volta hanno il 100% di oro riciclato nelle placcature di diversi circuiti stampati, oltre ad alluminio, stagno e terre rare riciclati. Tutti i modelli di iPad rispettano i rigidi standard Apple in materia di efficienza energetica e sono privi di mercurio, BRF, PVC e berillio. E il packaging ridisegnato del nuovo iPad Pro elimina la pellicola esterna in plastica, ed è composto per il 99% da fibre, portando Apple ancora più vicina all’obiettivo di eliminare la plastica da tutti gli imballaggi entro il 2025.

Oggi Apple è carbon neutral in tutte le sue strutture aziendali a livello mondiale, e punta ad essere carbon neutrali entro il 2030 anche in tutta la catena di fornitura della produzione e il ciclo di vita dei suoi prodotti. Ciò significa che ogni dispositivo Apple venduto, dalla fabbricazione dei componenti all’assemblaggio, dal trasporto all’utilizzo da parte dell’utente finale, dalla ricarica fino al riciclo e al recupero dei materiali, sarà interamente a impatto zero.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iPad Pro può essere ordinato da oggi 18 ottobre su apple.com/it/store e tramite l’app Apple Store in 28 Paesi e territori, tra cui gli Stati Uniti; sarà disponibile negli store a partire da mercoledì 26 ottobre.

Il nuovo iPad Pro da 11″ e 12,9″ sarà disponibile nei colori argento e grigio siderale con capacità da 128GB, 256GB, 512GB, 1TB e 2TB.

iPad Pro 11″ è in vendita a partire da €1069 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi e da €1269 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi + Cellular; iPad Pro 12,9″ è in vendita a partire da €1469 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi e da €1669 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi + Cellular.

Apple Pencil (seconda generazione) è compatibile con il nuovo iPad Pro ed è in vendita separatamente a €149(Iva inclusa).

La Magic Keyboard è disponibile nei colori bianco e nero al prezzo di €369 (Iva inclusa) per il modello da 11″ e di €429 (Iva inclusa) per quello da 12,9″, con layout per oltre 30 lingue.

La Smart Keyboard Folio per il nuovo iPad Pro è in vendita a €219 (Iva inclusa) per il modello da 11″ e a €249(Iva inclusa) per quello da 12,9″.

La Smart Folio è disponibile in bianco, nero e blu oceano al prezzo di €99 (Iva inclusa) per il modello da 11″ e a €125 (Iva inclusa) per quello da 12,9″.

I prezzi Education sono riservati a studenti e studentesse che frequentano o sono iscritti all’università, ai loro genitori, e a docenti e personale di istituti di ogni ordine e grado. Il nuovo iPad Pro 11″ è in vendita a partire da €999 (Iva inclusa) e iPad Pro 12,9″ a partire da €1339 (Iva inclusa). Apple Pencil (seconda generazione) è disponibile al prezzo di €139 (Iva inclusa) e la Smart Keyboard Folio è in vendita a €189 (Iva inclusa) per il modello da 11″ e a €219 (Iva inclusa) per il modello da 12,9″. La Magic Keyboard è disponibile al prezzo di €339 (Iva inclusa) per il modello da 11″ e di €399 (Iva inclusa) per il modello da 12,9″. Per maggiori informazioni, visitare la pagina https://www.apple.com/it/shop/education-pricing.

iPadOS 16, il potente sistema operativo progettato specificamente per iPad, sarà disponibile a partire da lunedì 24 ottobre ed è incluso di serie sul nuovo iPad Pro. iPadOS 16 sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito per iPad (quinta generazione e successive), iPad mini (quinta generazione e successive), iPad Air (terza generazione e successive) e iPad Pro (tutti i modelli).

È possibile permutare il proprio iPad in cambio di un credito per l’acquisto di uno nuovo. Una volta ricevuto e controllato il dispositivo, Apple accrediterà l’importo sul metodo di pagamento scelto.

Su apple.com/it/store o tramite l’app Apple Store si può richiedere gratuitamente un’incisione su iPad con emoji, lettere e numeri.

Apple offre numerosi servizi in store e online. Dal servizio personalizzato di supporto e consulenza da parte del team di Apple Specialist alle comode opzioni di consegna e ritiro, il posto migliore per acquistare i prodotti Apple è negli Apple store e su apple.com/it/store.

Apple ha rivoluzionato la tecnologia personale con l’introduzione del Macintosh nel 1984. Ancora oggi Apple è all’avanguardia nel mondo per l’innovazione con iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV. Le cinque piattaforme software di Apple – iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS – forniscono un’esperienza fluida e continua su tutti i dispositivi Apple e offrono alle persone servizi innovativi, tra cui App Store, Apple Music, Apple Pay e iCloud. Oltre 100.000 persone lavorano in Apple per creare i più straordinari prodotti sulla faccia della terra e rendere il mondo un posto migliore.

Il supporto di monitor esterni con Stage Manager sui modelli di iPad con chip M1 e M2 sarà disponibile tramite aggiornamento software entro la fine dell’anno.

I dati sulle prestazioni si basano sul confronto con la generazione precedente di iPad Pro.

Il Wi-Fi 6E non è disponibile nella Cina continentale e in Giappone

La tecnologia mmWave è disponibile solo negli Stati Uniti e in Porto Rico.

Sono richiesti un piano 5G e copertura 5G. Le velocità possono variare. Rivolgersi all’operatore per maggiori dettagli.