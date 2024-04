APT GARDA DOLOMITI (TN) * “FSA BIKE FESTIVAL“: « 30MO ANNIVERSARIO, AL VIA CON NUOVI TRAIL – ENDURO E DOWNHILL EXPERIENCE »

13.31 - venerdì 5 aprile 2024

FSA Bike Festival Riva del Garda sorprende i bikers con trail, tour e nuove experience. Il conto alla rovescia è iniziato: manca meno di un mese al 30esimo FSA Bike Festival Riva del Garda! L’edizione dell’anniversario promette agli appassionati di mountain bike e gravel non solo un ricco calendario di eventi, ma anche nuovissimi tour e tracciati dove testare le bici in esposizione. Anche quest’anno, il grande happening della bici off-road si preannuncia un’esperienza indimenticabile.

Trentino eMTB adventure tours, enduro e downhill experience

La nuova organizzazione di FSA Bike Festival Riva del Garda è lieta di presentare i nuovi Trentino eMTB Adventure Tours, Enduro Experience e Downhill Experience, proposte appositamente studiate per i bikers più esigenti. Guide esperte accompagneranno i partecipanti durante le escursioni nel territorio del Garda Trentino, mostrando alcuni dei migliori flow trail della regione. Oltre al brivido della pedalata, i partecipanti potranno assaporare le specialità gastronomiche locali in diversi punti di ristoro lungo il percorso.

Percorsi di prova ad ogni angolo

Oltre ai tour guidati di più ore, FSA Bike Festival Riva del Garda offre tre emozionanti test trail. Il nuovo Leogang Expo Area Test Trail, nel Parco Miralago, invita i ciclisti a cimentarsi con tante situazioni che solitamente si trovano sui trail in montagna: rock garden, radici, sassi, pump, paraboliche, curve strette, balance, teeter – totter e molto altro. Per coloro che cercano una discesa un po’ più lunga, l’Easy Test Trail è un tracciato semplice che attraversa pittoreschi uliveti e tranquille strade secondarie senza significative sfide tecniche. L’Easy Test Trail, inoltre, con pendenze fino al 30%, è ideale per testare le prestazioni delle eMTB. Ultimo, ma non meno importante, è il leggendario Brione Test Trail: questo noto percorso si snoda attraverso l’affascinante paesaggio del Monte Brione, sulla sponda settentrionale del Lago di Garda, attraversando uliveti e offrendo un piacevole mix di natura e panorami indimenticabili.

Accessibilità e inclusione

FSA Bike Festival Riva del Garda 2024 si è posto l’importante obiettivo di offrire, per quanto possibile, un’accessibilità inclusiva. Ponti di collegamento, percorsi senza barriere architettoniche e aree dedicate alle biciclette per le persone con disabilità rendono il festival sempre più accessibile.

Registrazioni aperte

Le iscrizioni per i visitatori dell’area espositiva sono aperte: è possibile registrarsi gratuitamente alla pagina dedicata del sito web FSA Bike Festival Riva del Garda. Ci sono ancora posti disponibili, inoltre, per le gare del festival: Bike Marathon, Gravel, eMTB, Junior Trophy.

Ulteriori informazioni, il programma del festival, iscrizioni alle gare e agli eventi collaterali sono disponibili sul sito FSA Bike Festival Riva del Garda: www.bikefestivalriva.com

About FSA Bike Festival Riva del Garda

FSA Bike Festival Riva del Garda si svolge quest’anno per la 30ma volta. E l’edizione dell’anniversario, dal 2 al 5 maggio 2024, ha in serbo molte novità. Oltre alla collaudata area EXPO con numerosi espositori e possibilità di test, i biker professionisti e amatoriali potranno divertirsi anche grazie ai numerosi eventi collaterali. L’anno dell’anniversario ha portato con sé alcune importanti novità anche dal punto di vista organizzativo, con Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p,A. che ha assunto il ruolo di organizzatore del Festival.