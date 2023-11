UNIMPRESA * INFLAZIONE: , « « IL CALO SEGNALATO DALL’ISTAT È SOLO VIRTUALE, L’ECONOMIA REALE RACCONTA TUTTA UN’ALTRA STORIA »

07.07 - mercoledì 1 novembre 2023

«Il calo dell’inflazione segnalato dall’Istat è solo virtuale e tecnico, l’economia reale racconta tutta un’altra storia. La vita quotidiana è segnata da una fase molto complessa, di rialzi continui e frutto della speculazione soprattutto sulle materie prime. In un contesto difficile, il governo è riuscito a confezionare una legge di bilancio prudente e di buon senso, tuttavia dal nostro punto di vista va immediatamente rivolto lo sguardo al futuro: servono più risorse per rilanciare in maniera compiuta e strutturale l’economia italiana. Le attuali condizioni, interne e internazionali, infatti, corrono il rischio di fermare la crescita del pil, anche al di sotto delle previsioni contenuta nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza».

Lo dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara. «L’aumento generalizzato dei prezzi non è stato contenuto dall’incremento repentino del costo del denaro, anzi: la fiammata dei tassi non solo non ha prodotto benefici sul contenimento dell’inflazione, ma ha portato a enormi danni in particolare per quanto riguarda il peggioramento delle condizioni di accesso al credito bancario» aggiunge Ferrara.