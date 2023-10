FENALT * SANITÀ TRENTINA: “ INTESA PER RINNOVO CONTRATTO, INCREMENTATO IL TABELLARE DI TUTTE LE PROFESSIONI “

20.15 - martedì 31 ottobre 2023

Si è concluso da poco l’incontro in Apran sul rinnovo del contratto della sanità trentina. Al termine della riunione Fenalt ha firmato l’intesa tecnica che incrementa il tabellare di tutte le professioni del comparto e che grazie all’accordo firmato il 5 settembre 2022 riesce ad implementare le risorse (nel complesso circa 9 milioni di euro) da destinare al rinnovo della parte giuridica del contratto, a quella accessoria e alle progressioni di carriera.

“Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto oggi – commenta Paolo Panebianco, responsabile Fenalt sanità – Unico rammarico è il non essere riusciti a trovare la stessa unità sindacale anche in sede di protocollo politico del 18 luglio 2023”.