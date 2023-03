ARCIDIOCESI TRENTO * “ABITARE L’AMBIENTE DI DOMANI”: « CATTEDRA DEL CONFRONTO, TAPPA CONCLUSIVA CON L’ECONOMISTA MUSU ED IL TEOLOGO LINTNER (27/3) »

09.16 - sabato 25 marzo 2023

“Abitare l’ambiente di domani”. L’economista Musu e il teologo Lintner nella tappa conclusiva della Cattedra del Confronto (27 marzo).

La sfida ecologica e le provocazioni che ne derivano per credenti e non credenti saranno al centro della terza e conclusiva serata della Cattedra del Confronto 2023 (“Fine delle certezze e segni del nuovo”), promossa dalla Diocesi di Trento (Area Cultura).

Lunedì 27 marzo alle ore 20.45 al Collegio Arcivescovile si confronteranno l’economista Ignazio Musu e il teologo Martin M. Lintner sul tema “Abitare l’ambiente di domani” .

La serata sarà poi visibile in differita sul canale YouTube della Diocesi di Trento venerdì 31 marzo alle 20.30 e in contemporanea su Telepace Trento, che la riproporrà anche in replica sabato 1 aprile alle 16.50.