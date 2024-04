PAROLARI (PD – TRENTINO) * COLONIE ESTIVE: « NESSUN CONTRIBUTO PER I BAMBINI IN ETÀ 0-6 ANNI CON DISABILITÀ SENZA CERTIFICAZIONE 104/1992 »

10.18 - venerdì 26 aprile 2024

Nessun contributo per le colonie estive dei bambini e delle bambine in età 0-6 anni con disabilità senza certificazione legge n. 104/1992. La consigliera provinciale del Pd del Trentino, Francesca Parolari ha depositato una interrogazione per chiedere alla Giunta quali sono i motivi per i quali i bambini disabili di età compresa fra i 0 e i 6 anni che non sono in possesso della certificazione ai sensi della L. n. 104/92, pur beneficiando di un educatore di supporto per la frequenza dei servizi educativi durante l’anno scolastico, quando partecipano a colonie estive non hanno diritto di veder riconosciuto il contributo per utenti con disabilità certificata previsto dalla legge provinciale n.6/2009.

“Si tratta di una grave discriminazione” – afferma la consigliera – “che preclude a questi bambini la possibilità di frequentare le colonie estive, visto il costo gravoso conseguente all’attivazione dell’assistenza individualizzata.” “Chiedo dunque” – conclude Parolari – “che la giunta modifichi con urgenza, visto l’imminente stagione estiva, la delibera di giunta che determina questo specifico aspetto al fine di includere i bambini con disabilità di età compresa fra i 0 e i 6 anni che non sono in possesso di certificazione ai sensi della L. n. 104/92 fra coloro che possono beneficiare del contributo rinforzato di cui all’art. 8 comma 2 L. P. 6/2009 per la partecipazione alle colonie estive.”

Francesca Parolari

Consiglio Provincia autonoma Trento (Pd del Trentino)