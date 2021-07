FEDERCASSE * ASSEMBLEA ANNUALE: « LE CINQUE TRANSIZIONI E LA PROPOSTA DEL CREDITO COOPERATIVO, LA MUTUALITÀ COSTRUISCE L’EQUITÀ »

La relazione del Presidente dell’Erba. BCC centrali in un progetto di sviluppo del Paese basato su inclusione, partecipazione, coinvolgimento attivo dei territori. Tutti i dati delle BCC. Le richieste ai Regolatori per una proporzionalità strutturata. “Le cinque transizioni e la proposta del Credito Cooperativo – La mutualità costruisce l’equità” è stato il tema al centro della Assemblea annuale di Federcasse (l’Associazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen) che si è svolta questa mattina in video collegamento.

Come consuetudine delle ultime edizioni dell’Assemblea Federcasse, i lavori sono stati introdotti da una “Lectio Cooperativa” affidata quest’anno alla prof.ssa Fabrizia Lapecorella, Presidente del Comitato Affari Fiscali dell’OCSE e Direttore Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze con una prolusione sul tema “Cooperazione, multilateralismo, equità. L’Accordo del G20 in materia di fiscalità internazionale”.

Nella sua apprezzata “Lectio” la professoressa Lapecorella si è soffermata in particolare sui due storici accordo in tema di fiscalità internazionale sulle regole di riallocazione dei diritti impositivi e sulla ”Global minimum Tax” raggiunti all’ultimo G20 Finanza di Venezia e che era stato preceduto da una intesa in seno all’Ocse il 1 luglio.

Le intese prevedono un nuovo regime di tassazione degli utili prodotti dalle grandi multinazionali che operano soprattutto su piattaforme web e che si basa – per la prima volta – sulla riallocazione dei diritti di tassazione dei singoli Stati definendo un nesso tra “sede” fiscale dell’impresa ed utili conseguiti sui “mercati di sbocco” (venendo incontro soprattutto alle esigenze dei Paesi in Via di Sviluppo) nonché un livello minimo di tassazione del 15% sulle rispettive basi imponibili.

Questi accordi – ha detto la Prof.ssa Lapecorella – si basano intrinsecamente su un principio di “cooperazione” tra Stati che solo fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile.

Nella successiva Relazione del Consiglio Nazionale letta dal Presidente Augusto dell’Erba i temi di più stretta attualità che riguardano l’azione e le prospettive delle oltre BCC e Casse Rurali oggi aderenti ai due Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea (132) e Cassa Centrale (77), nonché al sistema di protezione istituzionale (IPS) delle 39 Casse Raiffeisen dell’Alto Adige.

Alla Assemblea è intervenuto anche il Presidente della Confederazione Cooperative Italiane, Maurizio Gardini.

In avvio di Relazione, il Presidente dell’Erba ha ricordato i principali dati di settore, che certificano il valore e l’impegno delle banche di comunità in un periodo molto difficile segnato dalla pandemia:

– Nel 2020, lo stock di impieghi netti a clientela delle BCC è cresciuto di quasi il 6 per cento. Il flusso di nuovi crediti oltre il breve termine ha superato i 30 miliardi di euro, di cui 12 miliardi garantiti dal Fondo PMI (oltre il 15% del totale fino a 30 mila euro, il doppio rispetto alle quote di mercato BCC, pari al 7,5%). Le moratorie deliberate sono state oltre 342 mila per un importo superiore a 41 miliardi di euro.

– Negli ultimi anni le BCC hanno migliorato la qualità del credito, rafforzato ulteriormente la solidità patrimoniale e confermato la validità del loro modello di relazione con la clientela accrescendo le quote di mercato degli impieghi nei settori di vocazione, la raccolta diretta e il numero di soci. La qualità della relazione è stata certificata anche dall’ultima Relazione dell’Arbitro Bancario Finanziario-Banca d’Italia: del totale dei ricorsi da parte della clientela nel 2020, solo lo 0,7% ha riguardato le BCC. Le BCC evidenziano, inoltre, il più basso indice di “soccombenza.

– Lo stock di sofferenze è diminuito del 26,3% nel 2020; le inadempienze si sono ridotte del 13%. Nel 2020 i tassi di copertura del credito deteriorato hanno raggiunto livelli molto elevati (circa 58% contro una media del 51,2% dell’industria bancaria).

– Il coefficiente di capitale di capitale di migliore qualità (CET1) si è posizionato in media al 18,9% (15,5% la media del resto dell’industria italiana).

– I ricavi operativi nel 2020 sono cresciuti del 4,4% (dopo esser cresciuti già del 2 % nel 2019). L’utile netto complessivo di quasi 600 milioni di euro (in linea con quelli registrati nei due anni precedenti) ha consentito di rafforzare ulteriormente il patrimonio.

– Una conferma della positiva performance del Credito Cooperativo è avvenuta anche di recete dai risultati del Comprehensive Assessment effettuato dalla Banca Centrale Europea sui Gruppi bancari cooperativi Iccrea e Cassa Centrale.

– I soci sono oltre 1 milione e 356 mila, in crescita del 29% nell’ultimo decennio. Il numero di depositanti, che ha superato i 6,5 milioni, è cresciuto del 5% nell’ultimo anno.

– In 658 Comuni italiani le BCC rappresentano l’unica realtà bancaria.

Nella Relazione del Presidente (di cui si allega ampia sintesi), la sottolineatura dei “vantaggi” della mutualità intesa come strumento di partecipazione attiva sui territori e le richieste puntuali rivolte ai Regolatori per una definitiva applicazione del principio di proporzionalità idoneo a valorizzare una esperienza creditizia unica nel suo genere, quella delle banche cooperative di comunità, che la stessa evidenza scientifica conferma strumento indispensabile per garantire sviluppo equo e sostenibile.