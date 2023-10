VOLKSBANK * BUYBACK: « COMPLETATA CON SUCCESSO L’OPERAZIONE, BPAA È L’AZIONE PIÙ LIQUIDA DEL 2023 SU VORVEL »

18.10 - venerdì 27 ottobre 2023

Volksbank: completata con successo l’operazione di buyback. BPAA è l’azione più liquida del 2023 su Vorvel. In data 27 ottobre 2023 è terminata l’operazione straordinaria di riacquisto in buyback deliberata dall’Assemblea Soci di Banca Popolare dell’Alto Adige Spa in data 1° aprile 2023. Il buyback ha riacquistato 1,8 mln di azioni per 15 mln euro di controvalore. Insieme agli scambi ordinari già rilevanti dell’esercizio 2023, l’azione ha registrato oltre 4.500 contratti per un controvalore di oltre 25 mln euro.

Banca Popolare dell’Alto Adige Spa (“Volksbank” o “Banca”) comunica che in data odierna, 27 ottobre 2023, si è conclusa con successo l’operazione di buyback per 15 milioni di euro deliberata dall’Assemblea Soci nella seduta ordinaria del 1° aprile ultimo scorso. Nel periodo dal 30 giugno 2023 al 27 ottobre 2023, l’intermediario terzo incaricato Equita SIM (“Equita”) ha utilizzato i fondi di 15 mln euro messi a disposizione della Banca per riacquistare sul mercato Vorvel oltre 1,8 mln di azioni (pari a circa il 3,5% del capitale sociale). Si ricorda che il buyback è stato reso noto al mercato attraverso il comunicato stampa emesso il 28 aprile scorso. L’Operazione di riacquisto era finalizzata ad aumentare ulteriormente la liquidità dell’azione Volksbank sulla piattaforma di scambio Vorvel. Le azioni acquistate in esecuzione del buyback sono pertanto ora caricate nel magazzino titoli della Banca.

Il dettaglio di tutte le operazioni di acquisto effettuate nel periodo sopra indicato è pubblicato sul sito della Banca www.volksbank.it (sezione Investor Relations).

A partire dalla prossima negoziazione entrerà in funzione sulla piattaforma Vorvel il liquidity provider Equita, in forza del contratto relativo, comunicato al mercato in data 2 ottobre 2023, a mezzo del quale Volksbank conferisce in via esclusiva ad Equita tale incarico. A partire dal 1° gennaio 2023, anche grazie agli scambi ordinari, sulla piattaforma Vorvel sono state scambiate circa 3 milioni di azioni, pari a circa 6% del capitale sociale, facendo dell’azione Banca Popolare dell’Alto Adige Spa il titolo azionario più liquido sulla piattaforma Vorvel da inizio anno.

“La chiusura del buyback è un ulteriore importante passo nella messa a terra del piano d’azione deliberato dall’Assemblea, che si prefigge di riconquistare la fiducia dei nostri azionisti. Quest’anno i volumi di scambio delle nostre azioni su Vorvel sono considerevoli. Noi siamo convinti che un alto livello di liquidità sia la base per un corretto apprezzamento di titoli azionari. A mio modo di vedere l’azione Volksbank attualmente in confronto con altre azioni bancarie è sottovalutata.

Terminata l’operazione di riacquisto, possiamo adesso dar corso alle altre iniziative deliberate dall’Assemblea ed in particolare alla determinazione del concambio per l’assegnazione gratuita di azioni che premia gli azionisti di lungo termine che sposano il progetto imprenditoriale intrapreso tre anni fa”, afferma il Presidente Lukas Ladurner.

“Per la Banca l’operazione di buyback rappresenta un momento fondamentale anche nel rilancio del dialogo con i soci e ringrazio nuovamente l’Assemblea per aver assunto una decisione lungimirante. Ora la Banca è tornata ad essere solida, efficiente e riesce a remunerare adeguatamente i soci stabili. Un contesto di buona liquidità del titolo e rinnovata fiducia nell’azienda dovrebbe in futuro evitare code di vendita persistenti al prezzo minimo che sono state una causa fondamentale del deprezzamento del titolo”, afferma il Direttore Generale di Volksbank, Alberto Naef.