PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SOTTOPASSO CICLOPEDONALE PIAZZALE ORSI: « OPERA ATTESA A ROVERETO, IL TERZO E PENULTIMO LOTTO VA ALL’ATI EDILPAVIMENTAZIONI SRL-GREEN SCAVI SRL »

Sottopasso ciclopedonale di piazzale Orsi, assegnato l’appalto. Il terzo e penultimo lotto va all’Ati Edilpavimentazioni srl-Green Scavi srl. Opera attesa a Rovereto.

L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Apac) ha assegnato i lavori di realizzazione del sottopasso ciclopedonale nei pressi della Stazione Ferroviaria in Piazzale Orsi a Rovereto per quanto riguarda il 3° e ultimo lotto. A realizzare l’opera sarà l’Ati (Associazione temporanea di imprese) Edilpavimentazioni srl- Green Scavi srl che ha vinto la gara con un ribasso del 19,229% per un importo pari a 2 milioni 56.126,81 euro, comprensivi di 95.000 euro di oneri di sicurezza.

L’assegnazione della gara in parola rappresenta il penultimo e più importante atto per l’affidamento dell’importante opera articolata appunto in quattro lotti per un complessivo importo di 4.535.400 euro, due già affidati nell’ottobre – dicembre del 2020 e dei quali, a breve, è previsto l’avvio. L’opera una volta realizzata intende unire due zone della città di Rovereto che oggi sono divise, mettendo in in connessione ciclopedonale l’area della stazione ferroviaria con quella di via Zeni con l’obiettivo di migliorare la vivibilità urbana.