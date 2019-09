ZENI (PD) – INTERROGAZIONE * PROGETTI PER I GIOVANI: « PER QUALI RAGIONI SI è SCELTO DI RIDURRE LA DISPONIBILITà FINANZIARIA A SOSTEGNO DEL “VOUCHER” CULTURALE? »

Affermando con sicurezza che “la cultura è un bene cui tutti debbono poter accedere”, la Giunta provinciale ha deciso di confermare il cosiddetto “voucher” culturale per i ragazzi minorenni che vogliono avvicinarsi o meglio conoscere le discipline artistiche dello spettacolo dal vivo e riprodotto, proseguendo nel solco di quanto già avviato nella precedente Legislatura.

Purtroppo alle parole non sono seguiti i fatti perché le somme stanziate per tale progetto sono state diminuite di oltre il 15% rispetto agli scorsi anni, mentre la Giunta ha approvato il finanziamento per progetti di formazione musicale, attingendo al taglio fatto sui “voucher”.

Di fronte a questa evidente contraddizione, il Consigliere del Partito Democratico Luca Zeni ha presentato un’interrogazione per conoscere le cause del taglio ai fondi per i “voucher” culturali e per capire quali linee di politica culturale intende esprime la Giunta provinciale a sostengo dei progetti per i giovani.