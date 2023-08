LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: “ PAOLO DAL, RÌ “ MI CANDIDO, PER VALORIZZARE IN CONSIGLIO PESO E RUOLO DELLA CITTÀ DI TRENTO “

16.03 - sabato 26 agosto 2023

Altro illustre arrivo nella Lista Fugatti Presidente. Paolo Dal Rì, trentino, avvocato cassazionista, ha accettato con entusiasmo di entrare in lista aderendo al nostro progetto. Particolarmente attivo nell’ambito della consulenza e del contenzioso in ambito civile per società che operano nel settore immobiliare o turistico, Dal Rì esercita la professione forense a 360 gradi. Appassionato di politica, già segretario provinciale dell’UDC ed eletto in Consiglio Comunale di Trento nella lista del PDL, ha svolto l’incarico di consigliere per sei anni, ricoprendo anche l’incarico di Presidente della Commissione di Vigilanza sui servizi e le società partecipate.

“Spero di poter portare in Consiglio provinciale – spiega Dal Rì – il mio bagaglio di esperienza e la mia passione, valorizzando la peculiarità di Trento, il suo peso e il suo ruolo nell’ambito del territorio provinciale. Considero molto interessante l’iniziativa della Lista Fugatti Presidente e in particolare l’impegno e l’esempio di buongoverno del segretario e assessore Spinelli”.

“Ringrazio l’avvocato Dal Rì, professionista stimato e rispettato – dichiara dal canto suo Achille Spinelli – sia per aver riposto in noi la sua fiducia sia per il prezioso carico di serietà, passione e competenza che porterà nel nostro progetto. Con lui Trento avrà in Consiglio provinciale un rappresentante attento alla continua valorizzazione del nostro capoluogo”.