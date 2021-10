AUTOSTRADA DEL BRENNERO – A22 * “ BRENNERLEC “ : CATTONI, « LEGAMBIENTE CI HA ASSEGNATO LA “ BANDIERA VERDE “, RICONOSCIMENTO DELLA NOSTRA TUTELA DEL TERRITORIO »

BrennerLec è “Bandiera Verde”. Legambiente ha, infatti, deciso di assegnare il proprio vessillo al progetto coordinato da Autostrada del Brennero ed implementato in questi cinque anni di lavoro insieme a le Agenzie per la Protezione dell’Ambiente delle Provincie di Trento e Bolzano, l’Università di Trento, NOI TechPark Südtirol / Alto Adige e CISMA Srl.

“Si tratta di un riconoscimento molto significativo – osserva l’Amministratore Delegato Diego Cattoni – che dimostra una cosa assai importante: si può realizzare sviluppo tutelando l’ambiente”. “Questo risultato – è il commento del Presidente Hartmann Reichhalter – mostra come Autostrada del Brennero operi avendo cura dei territori che attraversa”. “Il miglior esito raggiunto con BrennerLec – afferma il Direttore Tecnico Generale, Carlo Costa, che ha seguito il progetto fin dalla sua gestazione – è stato culturale. Abbiamo dimostrato che non è necessario schierarsi con l’ambiente contro lo sviluppo e viceversa. Al contrario, si possono e si devono trovare soluzioni buone per l’economia come per l’ambiente”

Legambiente ha assegnato la propria “Bandiera Verde” a BrennerLEC “per avere dimostrato come la riduzione della velocità in autostrada diminuisca l’inquinamento dell’aria, contribuendo a rendere il traffico veicolare sull’asse del Brennero più rispettoso della salute e compatibile con le caratteristiche del territorio attraversato”. La consegna del vessillo è avvenuta questo pomeriggio nella sede di Autostrada del Brennero a Trento al termine dell’incontro con i portatori d’interesse, nel corso del quale sono stati illustrati i risultati conseguiti nel quinquennio. Tra questi, la riduzione del 10% delle emissioni di biossido di azoto, il risparmio dell’11% sui tempi di percorrenza con traffico intenso, e il dimezzamento degli incidenti prodotto dalla fluidificazione del traffico ottenuta grazie alla riduzione dinamica della velocità. A questi si aggiunge la valutazione positiva da parte del 65% degli utenti dell’A22 di un progetto partito inizialmente con pochi sostenitori.

„Grüne Flagge“ für BrennerLec: der italienische Umweltverband Legambiente hat am heutigen Montagnachmittag das Projekt BrennerLec für weniger Schadstoffausstoße und für einen flüssigeren Verkehr auf der A22 ausgezeichnet. BrennerLec wird von der Brennerautobahngesellschaft koordiniert und ist in den vergangenen fünf Jahren gemeinsam mit den Landesagenturen für Umwelt und Klimaschutz von Bozen und Trient, der Universität Trient, dem Noi Techpark und dem Unternehmen Cisma umgesetzt worden. „Dies ist für uns eine sehr bedeutende Auszeichnung“, erklärt A22-Geschäftsführer Diego Cattoni, „denn sie zeigt auf, dass Entwicklung und Umweltschutz sich nicht ausschließen“, so Cattoni. „Diese Anerkennung verdeutlicht, dass die Brennerautobahngesellschaft Rücksicht nimmt auf die Gebiete, die an der Autobahnstrecke liegen“, bemerkt Präsident Hartmann Reichhalter. „Das beste Ergebnis des Projektes BrennerLec ist sein kultureller Erfolg”, erklärt der technische Generaldirektor Carlo Costa, der die Initiative von Anfang an begleitet hat. „Wir haben nachgewiesen, dass wir uns nicht auf Kosten der Umwelt für die Entwicklung entscheiden müssen oder umgekehrt“, so Costa. „Im Gegenteil: es ist möglich und es ist notwendig gute Lösungen für die Wirtschaft und für die Umwelt gleichermaßen zu finden.“

Legambiente hat seine „grüne Flagge“ an das Projekt BrennerLec verliehen, „weil es aufgezeigt, wie eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn die Luftverschmutzung reduziert und dazu beiträgt, den Verkehrsfluss entlang der Brennerachse gesundheitsfreundlicher und verträglicher für die Charakteristika der angrenzenden Gebiete zu gestalten.“ Die Übergabe der Auszeichnung fand am heutigen Montagnachmittag am Sitz der Gesellschaft in Trient im Anschluss an ein Treffen der Interessensvertreter statt. Dabei sind auch die Projektergebnisse der vergangenen fünf Jahre präsentiert worden, darunter die Verringerung der Stickstoffdioxidemissionen um 10 Prozent, die Verkürzung der Reisezeiten bei starkem Verkehrsaufkommen um 11 Prozent und die Halbierung der Unfälle dank eines flüssigeren Verkehrs durch eine dynamische Geschwindigkeitsbegrenzung. Außerdem äußerten sich 65 Prozent der Autobahnnutzer positiv zum Projekt, das mit wenigen Befürwortern gestartet