ON. DE BERTOLDI (FDI) * FISCO: « MINORE PROGRESSIVITÀ E ASSENZA DI TENTAZIONI POPULISTE, PER RILANCIARE IL SISTEMA PAESE »

17.41 - mercoledì 10 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

FISCO. DE BERTOLDI (FDI): NOSTRA RIFORMA FISCALE PER FAR CRESCERE IL PAESE.

“Minore progressività e assenza di tentazioni populiste: sono queste le caratteristiche della riforma fiscale di centrodestra che mira a rilanciare il sistema paese. Una riforma fiscale con un sistema tributario equo ed etico.

La nostra riforma fiscale mira a disegnare un paese nel quale sia conveniente investire, produrre, portare ricchezza seguendo una strada che è agli antipodi rispetto a quella demagogica che ha improntato le politiche finanziarie della sinistra volta, invece, a tassare senza strategia, se non quella del più bieco populismo, e quindi a penalizzare le stesse esigenze erariali.

Tra i punti di forza della nostra riforma l’attenzione al tema della natalità, che verrà supportata dalla leva fiscale, l’equità orizzontale, che permetterà un trattamento paritario per le diverse tipologie di reddito e l’attenzione per la previdenza dei liberi professionisti la cui tassazione va adeguata a quella della previdenza complementare”. Così l’onorevole Andrea de Bertoldi, componente della commissione Finanze di Fratelli d’Italia al convegno sulla riforma fiscale organizzato da rete liberale.it

