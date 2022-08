ASSOCIAZIONE “TRANSDOLOMITES” * “TRAMVIA AVISIANA”: PRESIDENTE GIRARDI, « LA CAMMINATA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DA CANAZEI A TRENTO, DAL 1 AL 5 SETTEMBRE 2022 »

15.44 - sabato 27 agosto 2022

Transdolomites propone Il Cammino sulle orme della Tramvia avisiana da Canazei a Trento edizione 2022. Dal 1° al 5 settembre 2022. Nelle passate edizioni lo avevamo battezzato trekking delle Vall dell’Avisio. Dal 2022 si chiama Cammino perché si tratta di una camminata che propone un percorso accessibile a tutti senza alcuna difficoltà.

La nuova dizione “Cammino sulle orme della Tramvia Avisiana rispetto alla tradizionale partenza da Trento a salire verso Canazei, quest’anno si propone all’inverso ossia partendo da Canazei per raggiungere Lavis e da Lavis proseguire in treno sino a Trento. L’evento viene proposto in collaborazione con la programma televisivo “ Viaggiando in Trentino” che trasmetterà l’esperienza nel corso di tre puntate previste nel mese di settembre.

Tutto ciò nasce da un’idea di Paolo Pezzin che la sottopose all’attenzione di Transdolomites la quale si è da subito attivata per dare concretezza al progetto. La finalità è promuovere la cultura verso la mobilità sostenibile nelle valli dell’Avisio, nella regione dolomitica e nell’ambito alpino. Si desidera allo stesso tempo tenere accesa la memoria storica associata al percorso della Tramvia Avisiana che da Lavis a Moena vide la luce come progetto esecutivo da parte degli Ingegneri Stern&Hafferl di Vienna nel 1904 e mai realizzata a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale.

Infatti l’evento bellico accantonò il progetto della Lavis-Moena per costruire tra il 1916-1918 la Ferrovia Ora-Predazzo per il trasporto del materiale bellico destinato al fronte del Lagorai e Val di Fassa. Al Cammino idealmente guarda anche al futuro nella promozione dell’idea di progetto a sostegno della proposta di un nuovo collegamento ferroviario da Trento via Val di Cembra – Val di Fiemme – Val di Fassa con capolinea Penia di Canazei.

Nell’edizione 2022 gli ambasciatori della camminata lungo il percorso presenteranno il progetto storico culturale pensato nel corso di questi ultimi mesi. Istituzionalizzare e attrezzare con tavole tematiche un percorso che da Lavis a Moena si sviluppi lungo il tracciato che gli ingegneri viennesi Stern&Hafferl di Vienna proposero in un progetto esecutivo che prevedeva la costruzione della Tramvia Avisiana che nella visione progettuale doveva essere realizzata nello stesso contesto storico della tramvia Trento-Malè. Visione ferroviaria che vide nel Podestà di Trento, Paolo Oss Mazzurana il grande ispiratore di una rete di ferrovie e tramvie da realizzarsi in Trentino inserendosi nel contesto progettuale sovrannazionale della St. Mortiz-Venezia.

L’idea del percorso storico-tematico è stata presentata durante il 2022 in occasione di incontri puntuali con i Comuni interessati dal progetto ferro-tramviario riscontrando da subito entusiasmo attorno alla proposta che propone per ogni comune l’individuazione di un’area centrale ai paesi ove posizionare una tavola tematica sulla quale sia riprodotta la foto del progetto della stazione ferroviaria storica pertinente ad ogni comune, la mappa del Cammino , un rendering legato all’ipotesi della nuova ferrovia Valli dell’Avisio e il ricordo della figura di Paolo Oss Mazzurana nonché il logo che identifica il percorso.

Quanto quest’ultimo sarà identificato ed attrezzato potrà essere inserito nell’Atlante nazione della Mobilità dolce alla cui realizzazione sta lavorando AMODO ( Associazione Mobilità Dolce ) e RFI. Dunque il Cammino sulle orme della Tramvia Avisiana avrà una visibilità nazionale e sarà percorribile tutto l’anno dando visibilità ai territori lungo i quali si svilupperà.

*

Programma:

Prima tappa 1 settembre Val di Fassa , partenza da Alba di Canazei ore 9.00 punto di raccolta Stadio del Ghiaccio G. Scola con arrivo a Moena ore 17.00 circa

Seconda tappa 2/09, Alta Val di Fiemme: Ore 9.00 partenza da Moena Località Forno di Moena piazzale della pasticceria , arrivo Cavalese ore 17.00

Terza tappa 3/09, Bassa Val di Fiemme: Ore 8,30 punto di ritrovo autostazione Cavalese con arrivo a Capriana

Quarta tappa 4/09 Alta Val di Cembra : ore 10,00 partenza da Capriana , punto di ritrovo Piazza Roma e arrivo a Cembra ore 17.00

Quinta tappa 5/09, Bassa Val di Cembra: ore 10,00 partenza da Cembra Piazza in Via Roma ore 10,00 per raggiungere Lavis per poi proseguire in treno sino a Trento dove nel primo pomeriggio in stazione FS prevediamo di convocare una conferenza stampa per fare una sintesi delle giornate del cammino ed una riflessione sul futuro del progetto Ferrovia Valli dell’Avisio

L’adesione al Cammino è libera, gratuita, ci si potrà unire al gruppo da ogni luogo senza vincolo a dover partecipare all’intero percorso o tappa ed ogni partecipante riceverà in visione il Regolamento del Cammino.

Programma pubblicato sulla pagina Facebook di Transdolomites https://www.facebook.com/transdolomitesmob/

Link modulo di adesione: https://bit.ly/3QFWYiw

Link evento Facebook: https://fb.me/e/3qVLuM4bg

Gli accompagnatori del gruppo saranno riconoscibili perché indosseranno la maglietta bianca di Transdolomites e lungo il cammino ci sarà modo di confrontarsi con residenti e turisti si temi della mobilità e ambiente delle Valli dell’Avisio

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites