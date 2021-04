RAI 3 – “ REPORT “ * PUNTATA DEL 26 APRILE 2021, « IL CASO VATICANO / LA SANITÀ VENETA / I MORTI DI COVID “ SPALMATI “ IN SICILIA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Report. St 2021 – Puntata del 26/04/2021. Si torna a parlare di Vaticano con “Il sabotaggio”. Nuove testimonianze inedite rivelano che il Vaticano avrebbe potuto evitare la presunta truffa del palazzo di Londra, costato 400 milioni di euro. L’ufficio del revisore generale della Santa Sede aveva infatti scoperto l’investimento nella primavera del 2016, ma la Segreteria di Stato vaticana non ha mai fornito la documentazione richiesta.

A seguire “Il giallo veneto”, cosa è successo alla sanità veneta? Nella gestione del virus all’inizio sono stati i primi della classe. Ma a gennaio hanno registrato il tasso di mortalità più alto d’Italia. Nonostante il parametro di occupazione delle terapie intensive fosse stato superato, già a novembre, il Veneto è rimasto in zona gialla. Perché? Infine l’inchiesta “2x1000x2”. Il 21 dicembre 2019 un instancabile Umberto Bossi dà la sua benedizione a quella che sembra essere una vera e propria trasformazione del suo partito indipendentista in quello nazionalista della Lega per Salvini Premier. Alla fine del congresso però non c’è stato nessun passaggio a un nuovo partito, ma il mantenimento della vecchia Lega Nord e il riconoscimento del nuovo partito di Salvini. Bad company da un lato e newco dall’altro.

