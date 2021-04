RAI 3 – “ CITTÀ SEGRETE “ * PUNTATA DEL 10 APRILE 2021, « FIRENZE, UNA DELLE CAPITALI MONDIALI DELL'ARTE RIMASTA A LUNGO QUASI ADDORMENTATA NEL TEMPO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Città Segrete. St 2021 – Firenze. È una delle capitali mondiali dell’arte, rimasta a lungo quasi addormentata nel tempo. Il suo centro cittadino conserva le strette vie percorse da Dante, Michelangelo, Leonardo, Galileo, Machiavelli. E’ Firenze. Culla non solo dell’arte, ma della nostra cultura, intesa come lingua, come civiltà. L’hanno chiamata “Atene d’Italia” perché è riuscita a riportare in vita la grandezza dei modelli antichi. In una lettura dei luoghi e delle vicende che è certamente storica, artistica, ma anche “politica”, nel senso di ricostruire il senso più profondo – e spesso sconosciuto –che alcuni monumenti e storie hanno avuto per il nostro vivere civile. In un gioco di specchi in cui il narratore, l’abile divulgatore televisivo, gioca con le sue molteplici identità, senza dimenticare mai quella del grande giornalista.

